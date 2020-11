Zwembaden dicht, maar 'natte gymnastiek' en lessen gaan door

Een afgesloten duikplank in het Helperzwembad in Stad (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)

Baantjes trekken en van de glijbaan roetsjen is de komende twee weken niet toegestaan in de zwembaden. Wel mogen kinderen onder de twaalf jaar zwemles volgen en gaan schoolactiviteiten en de 'natte gymnastiek' voor diezelfde leeftijdsgroep gewoon door.

Voor bedrijfsleider Arjan Knapen van de zwembaden in de gemeente Oldambt komt dit een beetje als een verrassing. 'De zwembaden werden nog nergens genoemd voorafgaand aan de persconferentie', vertelt hij.

Oldambt heeft twee zwembaden: De Hardenberg in Finsterwolde en de Watertoren in Winschoten. Hoewel er nog niks uitgelekt was over de plannen, zag Knapen de bui al hangen. 'De zwembaden in Duitsland zijn vorige week ook gesloten. We hebben een zwemclub uit Duitsland in ons zwembad in Finsterwolde, die hield ons op de hoogte', legt hij zijn voorgevoel uit.

Complete hectiek

Ook voor Henk Kemper, hoofd zwembaden bij Sport 050 in Stad, kwamen de maatregelen enigszins onverwacht. 'Na zo'n persconferentie is het complete hectiek, mijn telefoon staat dan roodgloeiend van de verenigingen die bellen. Het is alle hens aan dek op dat moment.'

Sport 050 heeft naast zwembaden ook ijsbanen en sporthallen in beheer waar de komende twee weken nieuwe regels voor gelden.

Kromo leeft mee

Olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd reageert op haar instagramaccount op de sluiting van de zwembaden. 'Ik leef mee met iedereen die nu weer thuiszit. Ja, ik ben topsporter, maar ook een mens met gevoelens en medeleven.'

Kromowidojo traint en racet op dit moment in Boedapast. Daarover zegt ze: 'Ik ben van mening dat de situatie niet verandert als ik naar huis ga en thuis ga huilen en mopperen. Ik ga morgen weer het blok op om te racen. En dan nu nog extra m'n best doen met de hoop zwemfans toch te kunnen laten genieten van de wedstrijden.'

Zwemles en 'natte gymnastiek'

En dan is er ook goed nieuws voor kinderen onder de twaalf jaar: zwemlessen gaan gewoon door. Dat geldt ook voor schoolactiviteiten en 'natte gymnastiek' met kinderen onder de twaalf jaar. Dit bericht kan op opluchting rekenen bij de zwembaden.

'De kindjes moeten in november weer diplomazwemmen, dus we zijn hartstikke blij dat de lessen gewoon door kunnen gaan', zegt teamleider Janet Eikens van zwembad Dubbelslag in Delfzijl. Zo'n 600 kinderen hebben les bij het zwembad.

'Toen in maart van dit jaar de kinderen acht weken niet konden zwemmen, moesten sommigen zo'n beetje opnieuw beginnen met het leren zwemmen. Gelukkig hoeft dat nu niet', vertelt Eikens.

Baantjes zwemmen

Knapen vindt het wel jammer dat het banenzwemmen voor de ouderen niet door kan gaan, maar heeft er wel begrip voor. 'Sportscholen blijven juist open zodat mensen hun energie kwijt kunnen, maar deze oudere zwemmers mogen niet. Maar ik snap ook wel weer dat er zo min mogelijk reisbewegingen moeten plaatsvinden.'

'Stip aan de horizon'

De zwembaden zijn wel blij dat de maatregelen 'maar' voor twee weken zijn. Knapen: 'Ik ben niet bang dat het alsnog verlengd wordt. De kans zit er natuurlijk in, maar dan moet het wel echt heel slecht blijven gaan. We zijn positief ingesteld bij de zwembaden. Ik ben blij met de stip aan de horizon: mensen weten nu waar ze aan toe zijn, maar daarna kunnen we weer.'

