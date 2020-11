Vergunningsplicht deelscooters; niet meer parkeren in centrum Stad

Het stadsbestuur gaat strengere eisen stellen aan de verhuur van de groene deelscooters die rondrijden in de stad Groningen. Zo mogen ze vanaf 1 mei volgend jaar niet meer in het centrum geparkeerd worden en ook niet meer rondrijden in de nacht.

De bedrijven Felyx en Go Sharing hebben op dit moment 460 elektrische deelscooters rondrijden in de stad. De aanbieders hebben daar op dit moment geen vergunning voor nodig, maar dat verandert. Zonder vergunning mogen bedrijven hun scooters niet meer laten rondrijden.

Parkeeroverlast

Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is het vooral zat dat de groene elektrische scooters overal en nergens geparkeerd staan en dat ze daardoor voor overlast zorgen.

'Met deze vergunningsplicht willen we de voordelen van de scooters binnentikken en de overlast minimaliseren.' De wethouder wil niet meer dan twee aanbieders toestaan en die mogen gezamenlijk niet meer dan 400 scooters laten rijden door de stad. In totaal hebben zich vier aanbieders gemeld bij de gemeente.

Van 16 naar 18 jaar

Verder moeten er ook altijd scooters aanwezig zijn op het Hoofdstation en op P+R terreinen. Bestuurders moeten 18 jaar of ouder zijn. Wettelijk ligt dat op 16 jaar en ouder, maar de gemeente krikt de leeftijd dus op. In de nachtelijke uren zal het gebruik van de scooter dus niet meer worden toegestaan. Een verbod voor het gebruik in de nachtelijke uren heeft volgens de wethouder vooral te maken met de verkeersveiligheid.

Vaste parkeerplekken

Er moeten vaste parkeerplekken komen voor de deelscooters. 'We zouden een autoparkeerplek kunnen aanwijzen voor het parkeren van een aantal scooters', zegt Broeksma. De bedrijven die de scooters verhuren zijn verantwoordelijk voor een goede stalling van de scooters. De gemeente zal wel parkeercontroles gaan uitvoeren. Bestuurders mogen het centrum wel doorkruisen, maar er niet parkeren.

Coalitieakkoord

'Er waren aanvankelijk 250 scooters, nu zijn het er 460', zegt de wethouder. 'Er is veel aandacht voor geweest en dat ging dan vooral over de overlast rondom hinderlijk gestalde scooters. Die staan haaks op de ambities die we hebben opgeschreven in het coalitieakkoord. We willen dat de openbare ruimte van iedereen is en die willen we goed, mooi en netjes houden.'

In de ogen van de GroenLinks-wethouder zorgen de scooters nu voor het tegenovergestelde effect.

De vergunning

Het opstellen van een vergunning zal enige tijd in beslag nemen. Daarom kunnen Felyx en Go Sharing hun scooters tot 1 mei vergunningsvrij laten rondrijden. Ze mogen vanaf 1 januari echter niet meer dan 150 scooters per bedrijf laten rondrijden. Dat doet de gemeente om de overlast zo snel mogelijk terug te dringen.

Lees ook:

- Groningers over deelscooters: van lelijk tot leuk en van gevaarlijk tot geweldig

- Ergernis over elektrische deelscooters in Groningse politiek

- De e-scooter bestormt Groningen: GO Sharing en Felyx vullen het straatbeeld