'Als spelers zich nu moeilijk kunnen motiveren, neem ik ze niets kwalijk'

Het besluit kan in de amateurvoetbalwereld over het algemeen rekenen op begrip, maar trainen in tweetallen maakt het er niet bepaald makkelijker op. 'Ik begon net een beetje te wennen aan de trainingsvormen met vier man en dan krijg je dit', blikt Hans van der Ploeg terug. Inmiddels is bekend dat de KNVB van plan is om de competities in het amateurvoetbal halverwege januari te hervatten, maar tot die tijd is het improviseren aan de hand van de richtlijnen.

Mijn eerste reactie? Dan houdt het nu voor ons op Hans van der Ploeg - trainer Gorecht

De trainer van zaterdagtweedeklasser Gorecht uit Haren stond dinsdagavond met zijn ploeg op het trainingsveld, toen bekend werd dat de viertallen waarmee Gorecht trainde, na vanavond moeten worden teruggebracht tot tweetallen. 'Mijn eerste reactie? Dan houdt het nu voor ons op', zegt hij eerlijk. 'Met viertallen is het al enorm aanpassen en dat hadden we net voor elkaar.'

Van der Ploeg had bij Gorecht een coronacup ingevoerd, waarbij hij de prestaties van zowel de viertallen als de spelers individueel in een klassement bijhield. 'Daar zette ik dan prijsjes op om de oefeningen aantrekkelijker te maken. Denk aan slalommen met de bal in een bepaalde tijd of het afwerken van een parcours met oefeningen. Vijf verschillende vormen à twaalf minuten, dan ben je lekker een uurtje bezig', legt hij uit.

Gorecht-trainer Hans van der Ploeg (Foto: P. Steenbergen)

De oefenmeester van de Harenaren vraagt zich af of het wel mogelijk is om het voetbalplezier te behouden als er in tweetallen moet worden getraind. 'Als spelers aangeven dat ze moeite hebben om zich hiervoor te motiveren, kan ik ze niets kwalijk nemen, want ik vind het ook moeilijk. Daarom is het ook belangrijk om weet perspectief te hebben wanneer je weer los kunt. We gaan het proberen in tweetallen, al moet ik me nog even verdiepen in de manier waarop. Hoe dan ook: de liefhebber in mij wil áltijd op het veld staan.'

Die laatste opmerking had ook van Jaap Sikkema, trainer van zondagvijfdeklasser THOS uit Beerta kunnen komen. Hij volgde de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge thuis op de televisie, toen werd verteld dat teamsporten voorlopig alleen nog maar in tweetallen mogelijk is. 'Ik dacht direct: moeten we dat gaan doen of kunnen we er beter mee kappen?', zegt Sikkema. Na wat wikken en wegen besloot hij het training in tweetallen toch een kans te geven.

Als je straks plompverloren de competitie hervat, werkt dat nie Jaap Sikkema - Trainer THOS

Dat hij daarbij een stuk beperkter in zijn mogelijkheden is, weet Sikkema maar al te goed. 'Eén tegen één spelen mag al niet omdat de spelers onderling afstand moeten houden', weet hij. Maar met wat creatieve oplossingen is er toch nog wat mogelijk. 'Pass- en trapvormen en werken met wisselende afstanden kan nog steeds. En natuurlijk een beetje conditiewerk', zegt Sikkema met een brede grijns.

Fles met iets lekkers

Want hoewel THOS voor standaardploegen op het laagste niveau uitkomt, wil hij niets aan het toeval overlaten. 'Stilstand is achteruitgang', vindt Sikkema. 'Je moet wel op bepaald niveau blijven. Als je straks plompverloren de competitie hervat, werkt dat niet. Ik heb mijn spelers gevraagd of ze willen trainen in tweetallen. En nu zullen er vast een paar tussen zitten die er minder blij mee zijn, alleen die hebben zich nog niet bij mij gemeld', lacht Sikkema.

THOS-trainer Jaap Sikkema sleept met een doeltje tijdens een training (Foto: Eigen foto)

Tot dusver heeft hij niet te klagen gehad over de bereidwilligheid van zijn spelers om te trainen. 'We gaan met twee tweetallen tegelijk trainen, maar wel op afstand. Daarvoor is ruimte genoeg op het veld. Per tweetal probeer ik drie kwartier trainen aan te houden en de winnaar van de oefenvormen krijgt uiteindelijk een leuke prijs. Wat die is? Een fles met iets lekkers uit eigen voorraad', lacht Sikkema wederom. 'Ja, zeg niet dat ik mijn spelers niet motiveer', besluit hij met een knipoog.

Simon Schuil, trainer van zaterdagderdeklasser Omlandia uit Ten Boer, heeft de afgelopen weken tot zijn eigen frustratie weinig op het voetbalveld gestaan. Niet alleen raakten meerdere spelers van Omlandia besmet met het coronavirus, de trainer zelf moest ook in quarantaine omdat hij positief testte op het virus. 'Gelukkig bleef het bij lichte klachten', vertelt Schuil. Door de lichte corona-uitbraak kon het eerste elftal van Omlandia in de voorbije weken amper doortrainen.

Als je de boel weer wilt opstarten, moet je dat zo goed mogelijk doen. En met tweetallen kan dat in mijn ogen niet Simon Schuil - Trainer Omlandia

'Dat was niet verantwoord', meent Schuil. Inmiddels kan er wel weer worden getraind, maar dat moet zoals bekend in tweetallen. In tegenstelling tot Gorecht en THOS laat Omlandia die trainingsvorm aan zich voorbijgaan. 'Als je net bent getroffen door het coronavirus en de boel weer wilt opstarten, moet je dat zo goed mogelijk doen. En met tweetallen kan dat in mijn ogen niet. Daarom wachten we de komende twee weken nog even af en bekijken de situatie dan opnieuw', legt Schuil uit.

Omlandia-trainer Simon Schuil (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Dat betekent overigens niet dat hij stilzit. Zo overlegt de trainer van Omlandia met een fysiotherapeut wat de juiste oefeningen zijn om de trainingen straks weer te kunnen hervatten.

'Oefeningen met wenden en keren zijn heel belangrijk bijvoorbeeld, want met alleen conditiewerk ben je er niet. Bovendien wil ik een training kunnen neerzetten waarmee ik jongens kan motiveren. In groepjes van twee kan dat niet goed, vind ik. Een interne competitie, waarbij je een puntenklassement bijhoudt, werkt wel motivatieverhogend. Hopelijk kunnen we over twee weken weer los in groepjes van vier, zodat zulke oefeningen makkelijker toepasbaar zijn.'

