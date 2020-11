Carnaval in Kloosterburen zonder optocht, maar mét nieuwe prins

Elke plaats waar carnaval wordt gevierd kent een eigen prins. Diegene heeft het dan voor het zeggen in de stad of dorp. Zo ook in Kronkeldörp, zoals Kloosterburen tijdens carnaval heet. Prins Jan V zwaait daar nu nog de scepter, maar het is ondanks de coronabeperkingen wel de bedoeling dat er een nieuwe prins komt.

‘Dat gaat nu ook gebeuren, we zijn nog druk op zoek’, zegt voorzitter Frans Hegeman van Oldeclooster. De prins zal het weliswaar zonder grote feesten of carnavalsoptocht moeten doen, 'maar misschien wordt er dit jaar wel een prins gekozen die niet zo van speeches houdt. Voor grote groepen mensen spreken kan nu immers niet.’

Carnavalsvierders in Kloosterburen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hoe de nieuwe prins in januari bekend zal worden gepresenteerd, wordt nog bekeken. Dit gebeurt normaal tijdens de prinsenproclamatie, een feestavond. Maar vanwege de restricties op grote groepen kan dat vooralsnog niet. Oldeclooster is ook aan het kijken wat er in plaats van de optocht georganiseerd kan worden.

Online

‘Heel veel zal digitaal gebeuren deze keer. Ook willen we iets doen met versieringen in het dorp. Maar dat dan wel elk huishouden hier zelf iets mee doet’, legt Hegeman uit. ‘We moeten een scenario bedenken waarmee je alle kanten op kan. Want de regels veranderen wekelijks en gezondheid staat voorop.’

‘De coronacrisis boort wel nieuwe ideeën aan voor andere carnavalsactiviteiten. We vinden het ook mooi dat mensen met ons meedenken’, zegt Hegeman. Het bestuur wil zo de 1100 leden van één van de grootste carnavalsverenigingen in het land toch een beetje carnaval bieden.

‘Hang de vlag uit’

De carnavalsvereniging roept iedereen met een carnavalsvlag op om deze uit te hangen op 11 november om 11.11 uur. Drie keer elf is het traditionele gekkengetal. Op die datum en dat tijdstip begint het carnavalsseizoen. Normaal gesproken volgen dan weken waarin regelmatig een carnavalsactiviteit plaatsvindt, maar dat kan vanwege corona niet of moet in aangepaste vorm.

‘Door de vlag uit te hangen is het toch een beetje feest in het dorp en is er saamhorigheid in het dorp te zien. Hiermee roepen we toch ook een beetje het carnavalsgevoel op’, zegt Hegeman.

De vlag van carnavalsvereniging Oldeclooster uit Kloosterburen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Carnaval vindt plaats van 13 tot en met 16 februari 2021.

