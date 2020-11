Onderzoek naar woonvorm voor verslaafden in Harkstede

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar een woonvorm voor mannen met psychiatrische problemen of een verslaving in Harkstede.

Dit heeft de gemeente Groningen toegezegd in een gesprek met vertegenwoordigers van de omwonenden.

'Daar komen dealers en junks op af'

De gemeente, zes zorginstellingen en woningstichting Lefier zijn van plan om een woonvorm te starten in het pand waar eerder het kantoor van bureau Meerstad in zat. Dit leverde veel vragen en zorgen op bij omwonenden.

'Buurvrouw' Miriam Bergstra zei eerder tegen RTV Noord: 'Ons grootste bezwaar is dat het geen gesloten inrichting wordt. Die mannen hebben geen baan en geen dagbesteding. Ze gaan rondhangen en daar komen dealers en junks op af. Alle kinderen uit de buurt fietsen hier langs naar school en sport. En niet alleen kinderen uit deze wijk, maar ook die uit Kolham en Scharmer. Aan de overkant is een maand geleden een jong stel komen wonen met drie meisjes. Wij hebben zelf vier kinderen.'

De betrokken partijen zeggen deze zorgen te begrijpen en willen dat het besluit over de vestiging van de woonvorm zorgvuldig wordt genomen.

Risico's voor de leefbaarheid

Het onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wat de risico's zijn voor de leefbaarheid van de buurt. Het rapport krijgt een 'belangrijke plaats in de definitieve besluitvorming over de woonvorm door het college (en eventueel de gemeenteraad) van de gemeente Groningen'.

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen november en januari. Het rapport moet in januari 2021 klaar zijn. In februari of maart besluit de gemeente of de woonvorm er komt of niet.

Woensdag 4 november wordt om 20.00 uur een beeldvormende raadssessie gehouden over de woonvorm. Die is live te volgen via de website van de gemeente Groningen.

