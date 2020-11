Kamervragen PvdA over raadsverkiezingen Eemsdelta

De PvdA stelt Kamervragen over de raadsverkiezingen in Eemsdelta op 18 november. Die verkiezingen gaan door, ondanks een oproep van het kabinet zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met de coronamaatregelen.

De verkiezing ziet er anders uit dan Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Zo zijn de stembussen voor de landelijke stembusgang twee dagen eerder geopend, mogen ouderen stemmen via een brief en komen er mogelijk mobiele stembureaus. Volgens de regering kon dat niet meer tijdig worden doorgevoerd voor de verkiezingen in Eemsdelta, waardoor die maatregelen daar niet gelden.

Vragen aan Ollongren

Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer willen onder meer van minister Kajsa Ollogren van Binnenlandse Zaken weten wat er aan gedaan is om die aangepaste manier van stemmen toch in Eemsdelta mogelijk te maken. Ook willen ze weten of de minister extra wil benadrukken dat er de mogelijkheid is om via een volmacht te stemmen.

Fusiegemeente

De verkiezingen zijn nodig, omdat de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum per 1 januari samen verdergaan als Eemsdelta.

