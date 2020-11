Gemeenteraad Groningen iets dichter bij keuze voor afvalverwerker Omrin

'In principe zijn we positief over de keuze voor Omrin', zegt GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas. GroenLinks is met elf zetels de grootste partij in de raad.

Vinger in de pap

'Privatiseren heeft niet alleen maar voordelen. En door voor overheidsbedrijf Omrin te kiezen hebben we zelf een vinger in de pap', stelt Van der Glas. Nu wordt het Groningse afval nog door het private bedrijf Attero verwerkt.

GroenLinks had, net als de Partij voor de Dieren, ook vragen over milieu-incidenten die Omrin in het verleden teisterden. 'Maar dat blijkt inmiddels niet meer aan de orde', zegt Van der Glas. 'Bovendien: het feit dat er bij Omrin dingen misgaan wil niet zeggen dat bij anderen alles goed gaat.'

Linkse partijen voor overheidsbedrijf

PvdA en SP, samen goed voor elf zetels in de gemeenteraad, zien uit principe het liefst dat een overheidsbedrijf het afval verwerkt.

'Voor D66 geldt dat niet', zegt Jim Lo-A-Njoe namens die partij. 'Maar de vragen die we hadden zijn goed beantwoord. We hebben meer dan genoeg informatie om de knoop door te hakken.' Welke kant het opgaat houdt Lo-A-Njoe nog voor zich.

Goedkoper

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) wil het afval uit de gemeente vanaf 2022 laten verwerken door Omrin. Dat moet goedkoper zijn dan het te laten verwerken door Attero, die het afval nu nog verwerkt.

De Partij voor de Dieren, 100% Groningen en PVV willen de keuze voor Omrin komende week verder bespreken in de gemeenteraad. De VVD moet de kwestie nog intern bespreken, maar is tevreden over de lagere tarieven bij Omrin.

De kwestie wordt komende week besproken in de gemeenteraad, die de knoop dan naar verwachting ook doorhakt.

