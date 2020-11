Amateurkunst Groningen krijgt een nieuw pand in Sint Jansstraat

Alle amateurkunst in Stad wordt ondergebracht in één pand (Foto: Peter Voerman/Flickr)

VRIJDAG, het huis van de amateurkunst in Groningen, krijgt nieuwbouw aan de Sint Jansstraat in Stad.

Ook de locaties aan de Walstraat en de Noorderbuitensingel worden hier gehuisvest. Door de komst van het nieuwe pand zijn alle muziek-, theater- en beeldende kunstactiviteiten te beoefenen op één plaats.

Renoveren is geen optie

Doorgaan op de drie huidige locaties is geen optie, zegt de gemeente. 'De panden aan de Sint Jansstraat, de Walstraat en de Noorderbuitensingel zijn verouderd, slecht geïsoleerd en niet goed toegankelijk. Zelfs met een intensieve renovatie zijn zij niet geschikt te maken voor de toekomst. Bovendien levert het samengaan in één gebouw structurele voordelen op in bedrijfsvoering en beheer. Zo is nog maar één kantine en één balie nodig.'

Naast VRIJDAG zal er ook ruimte zijn voor een aantal woningen en commerciële voorzieningen. De nieuwbouw is de afronding van het project Grote Markt Oostzijde.

'Gebouw is uitnodigend en toekomstbestendig'

'Een voorziening als VRIJDAG is van belang voor alle Groningers', zegt wethouder Cultuur Paul de Rook. 'VRIJDAG is actief in de wijken en dorpen en zorgt ervoor dat kunst en cultuur voor iedereen dichtbij is. Het is fijn dat er nu ook een centrale locatie komt aan de Sint Jansstraat, een zichtbare en goed bereikbare plek in het hart van de stad.'

De directeur van VRIJDAG Pim Luiten zegt: 'Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen aan kunst en cultuur en om zoveel mogelijk mensen die kans te kunnen bieden, hebben we een gebouw nodig dat toekomstbestendig en uitnodigend is. Een huis dat ruimte biedt aan nieuwe lesvormen bij muziek, aan eigentijds theater. Een huis met ruimte voor ontmoeting tussen makers en disciplines.'

De kosten voor het hele project worden geraamd op 37,4 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw begin 2025 klaar is.