Twee weken geen diensten in Christelijk Gereformeerde kerk in Mussel

De kerkdiensten van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mussel gaan de komende twee zondagen niet door. Reden is de besmetting met corona van vier van de zes leden van de muziekgroep die de kerkzang voor haar rekening nam. Ook zijn er een aantal kerkleden besmet.

Het kerkbestuur hakte maandagavond de knoop door. Dinsdag zijn de kerkleden over deze stap geïnformeerd. 'We vinden het erg jammer, maar we vinden het niet verantwoord om met zoveel besmettingen kerkdiensten te vieren', zegt scriba Henk Veninga namens het kerkbestuur.

De kerkdiensten worden nu online gestreamd. Maandag werd al duidelijk dat ook de dienst die woensdag voor de jaarlijkse Dankdag voor Gewas en Arbeid is gehouden, alleen via internet te volgen was.

Combo

De kerkdiensten van de CGK worden gehouden in De Ark. Om de kans op besmettingen te verkleinen was het zingen in de kerk alleen nog voorbehouden aan het combo. De leden zaten apart op het podium in de kerk, achter een scherm.

Maar die maatregelen hebben besmettingen niet voorkomen. Veninga benadrukt wel dat de besmettingen onder gemeenteleden niet meer te herleiden zijn naar de kerkdiensten: 'Ze kunnen het ook elders hebben opgelopen.'

