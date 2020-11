Zes op tienduizend Groningers hebben coronaboete gekregen

Van die 343 hadden er tachtig geen mondkapje op in het openbaar vervoer. De overige mensen overtraden de noodverordening, bijvoorbeeld door onvoldoende afstand te houden.

Er zijn maar twee veiligheidsregio's waar in verhouding minder coronaboetes zijn uitgedeeld. Per 10.000 inwoners zijn er in Groningen ongeveer 5,9 mensen beboet. Alleen in Drenthe (4,2 per 10.000) en in Gooi en Vechtstreek (5,4 per 10.000) zijn er in verhouding minder mensen op de bon geslingerd. Het is mogelijk dat iemand uit bijvoorbeeld Rotterdam in Groningen een boete kreeg. Die wordt volgens het OM bij Groningen meegeteld, omdat hier de overtreding is begaan.

De meeste strafbeschikkingen werden opgelegd in de regio's Rotterdam en Gelderland-Zuid. In beide regio's kregen in verhouding 24,6 personen per 10.000 inwoners een strafbeschikking op de mat.

Overtredingen en misdrijven

Het hoesten en spugen naar agenten, het bedreigen van handhavers en het dreigen iemand met corona te besmetten, is niet meegenomen in deze cijfers. Dit zijn misdrijven en geen overtredingen.

Landelijk zijn er 357 van zulke misdrijven gepleegd. Deze verdachten krijgen geen boete, maar moeten voor de politierechter verschijnen.

Loppersum en Pekela hebben minste bekeuringen

De meeste boetes voor overtredingen in de veiligheidsregio zijn uitgedeeld in Stad: daar waren 190 mensen in overtreding. In Loppersum zijn maar twee mensen op de bon geslingerd. In de gemeente Pekela zijn drie bekeuringen uitgedeeld.

Het Openbaar Ministerie spreekt van strafbeschikkingen en niet van boetes, omdat daar een verschil in zit. De processen-verbaal die BOA’s en agenten opstellen als iemand zich niet aan de regels houdt, zet het Openbaar Ministerie om in strafbeschikkingen. Dat zijn bijvoorbeeld de bekeuringen die op de mat vallen. Niet elk proces-verbaal wordt een strafbeschikking.

In het hele land zijn er ruim 20.000 mensen bekeurd om het niet naleven van de coronaregels. Van hen droegen er 3000 geen mondkapje in het openbaar vervoer.