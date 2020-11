KNVB: amateurvoetbal vanaf half januari, maar geen beker en nacompetitie

De KNVB heeft een plan gepresenteerd om amateurvoetbal mogelijk te maken in coronatijd. De voetbalbond hoopt, in het gunstigste scenario, de competities in het weekend van 16 en 17 januari weer op te kunnen starten.

In dit scenario komen de bekercompetities te vervallen en wordt er in juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van de competities, van 15 juni naar 30 juni.

Geen nacompetitie

De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal (hogere klassen in het amateurvoetbal en jeugdvoetbal), waardoor voor een aantal competities de promotie-/degradatieregeling aangepast moet worden.

Eigen routekaart

De KNVB heeft een eigen routekaart opgesteld die parallel loopt aan de risiconiveaus die de overheid hanteert. Als er versoepelingen worden doorgevoerd, dan hoopt de bond mee te bewegen naar alleen trainen (voor senioren, met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

'Trainen op anderhalve meter afstand'

Om de route af te leggen, doet de bond een beroep op de overheid. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: 'Het kabinet kan helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op anderhalve meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld.'

Activiteitenbudget

Tot het zover is, komt er een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken in coronatijd. Dit potje is bedoeld voor het organiseren van aangepaste activiteiten binnen de coronaregels.

