Provincie: ESD heeft excuses aangeboden; ESD ontkent

Chemiebedrijf ESD in Farmsum heeft excuses aangeboden aan de provincie voor de brief van advocaat Michael Klijnstra. Die stelde dat de provincie de politiek en de omgeving onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. ESD ontkent dat die excuses zijn gemaakt.

‘We hebben een goed gesprek gehad met de provincie, waarbij de lucht is geklaard. Maar we hebben voorzover ik weet géén excuses gemaakt voor de brief’, stelt een woordvoerder namens het bedrijf. Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) ging ESD door de knieën. ‘Het heeft sorry gezegd waarop dit allemaal is gegaan.’

Vergunning

Het verschil in interpretatie over de excuses laat zien hoe verschillend beide partijen in de wedstrijd zitten. De provincie wil ESD dwingen om een nieuwe vergunning aan te vragen. ESD weigert dat en wil alleen een extra vergunning bovenop de huidige vergunning aanvragen.

Het vindt dat de huidige vergunning ruimte biedt voor de uitstoot van blazers en SiC-vezels, waar in de omgeving van Farmsum juist zoveel om te doen is. De SiC-vezels zouden mogelijk kankerverwekkend zijn, maar aanvullend onderzoek van TNO en recent nog de GGD heeft niet uitgesloten dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Dat feit, en het feit dat de commissie rechtsbescherming ESD eerder dit jaar in het gelijk stelde, sterkt ESD in haar overtuiging.

Korte metten maken

Dit tot wanhoop van Provinciale Staten. De coalitiepartijen willen dat de provincie korte metten maakt met ESD en meerdere oppositiepartijen, zoals de SP en 50 Plus, dringen zelfs aan op sluiting van het bedrijf. ‘Het heeft genoeg kansen gehad’, zegt Johan ten Hoove (50 Plus). ‘Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.’

Maar in de oppositie is ook kritiek te horen op gedeputeerde Tjeerd van Dekken. ‘Als je het onderzoek van de GGD beschouwt, krijg je nog geen goede duidelijkheid over de schadelijkheid van de stoffen’, zegt Statenlid Petra Blink (Groninger Belang). ‘Na het lezen van de stukken kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er door de provincie is geblunderd. Hoe kan het dat wij verkeerd zijn geïnformeerd?’

Volgens Van Dekken is dat niet het geval. De uitspraak van de commissie rechtsbescherming had hij niet openbaar hoeven maken voor de Statenleden. ‘Die hadden dat kunnen opvragen’, geeft hij aan. ‘Dat heeft de advocaat van ESD ook gedaan.’