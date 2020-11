'Help elkaar door de coronacrisis heen en denk wat meer om een ander'

De Stadjer zat dinsdag met extra interesse voor de televisie om de persconferentie te volgen, waarin aangescherpte coronamaatregelen werden bekendgemaakt. 'Maar ik vond dat hij het goed deed', stelt de psychiater. 'In tegenstelling tot eerdere persconferenties deed Rutte een appèl op ons empathische vermogen om ervoor te zorgen dat we elkaar ondersteunen in deze moeilijke periode.'

Juist in deze tijd, waarin er door corona veel beperkingen zijn, is het volgens Blijd goed om om elkaar te denken. 'Stel dat je per se moet binnenblijven, niet meer kunt uitgaan of je kleinkinderen ineens niet meer kunt zien', schetst hij als voorbeeld. 'Dat is heel lastig en dan wordt je wereld heel klein. En het is beter om dit samen met elkaar te doorstaan.'

'Wees niet egoïstisch'

Een ander de helpende hand bieden, kan al op een hele eenvoudige manier. Blijd: 'Alleen al door niet egoïstisch te zijn, kom je al een heel eind. Door even bij de buurvrouw langs te gaan om haar te helpen bijvoorbeeld. Bekijk hoe je iemand kunt helpen zodat diegene zich gewaardeerd voelt. En als je op die manier zinvol bezig bent, helpt dat jezelf óók.'

Elkaar helpen door in deze donkere maanden wat extra aan elkaar te denken, is waardevol meent de psychiater. 'Sowieso doen we dat al vaak in deze periode door acties zoals Serious Request, waarbij je er voor een ander bent. Nu is het zaak om elkaar door deze coronacrisis te helpen en weer perspectief te zien om verder te gaan.'

