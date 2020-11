Dit verandert er op het spoor: Winschoten krijgt late trein terug, eerst geen nachttrein naar Leeuwarden

Twee Arriva-treinen, de één in een oud en de ander in een nieuw jasje (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De laatste trein vanuit Stad naar Winschoten vertrekt vanaf 13 december weer iedere dag na middernacht. Nu moeten reizigers nog om 23.53 uur in de trein zitten: straks mogen ze een halfuur later instappen.

Eind 2017 verdween de late trein naar Winschoten. De PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP zetten daar destijds hun vraagtekens bij in Provinciale Staten.

Later naar Veendam en Leeuwarden

Ook de laatste treinen naar Veendam en Leeuwarden rijden straks later weg uit Groningen. Veendammers kunnen om 0.47 uur de laatste trein terug nemen, nu vertrekt die nog om 0.23 uur.

Reizigers die om onduidelijke redenen graag naar Leeuwarden willen, kunnen om 0.55 uur nog die kant op. Groningers die de Friese hoofdstad uit willen, moeten dat een paar minuten eerder doen. In beide gevallen vertrekt de laatste trein nu nog een halfuur eerder.

Sneltreinen naar Leeuwarden

Tussen de Groningse en Friese hoofdsteden rijden vanaf 13 december meer sneltreinen. Tot 20.00 uur rijden er ieder uur twee sneltreinen, na die tijd rijdt er tot middernacht nog één.

Op zondag rijdt er de hele dag één sneltrein. De sneltreinen die op maandag tot en met zaterdag tot 20.00 uur rijden, stoppen ook in Zuidhorn.

Voorlopig geen nachttrein

Er komt voorlopig geen nachttrein tussen Groningen en Leeuwarden. Eerder was die wel aangekondigd, maar door 'de ontwikkelingen rond corona en de daaraan gerelateerde behoefte van reizigers' komt die er volgens Arriva voorlopig niet.

'Over de exacte inzet van de nachttrein zijn we nog in gesprek met de provincies Groningen en Fryslân', klinkt het verder.

Andere veranderingen op het noordelijke spoor - De eerste trein vanuit Winschoten naar Groningen rijdt straks doordeweeks twintig minuten eerder dan nu: die vertrekt om 5.40 uur vanuit de Molenstad. - Vanaf 14 december rijden er op werkdagen sneltreinen tussen Groningen en Winschoten. De treinen stoppen alleen in Scheemda en Groningen Europapark. Ze rijden tussen 6.00 en 9.00 uur en tussen 14.30 en 19.00 uur. - Station Sappemeer Oost verdwijnt vanaf 13 december. Door de komst van sneltreinen tussen Groningen en Winschoten is het nodig dat station te sluiten. - De pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn in de ochtendspits verdwijnt. In plaats daarvan stopt er straks een sneltrein in Zuidhorn. De pendeltrein gaat 's avonds wel rijden: tussen 20.00 en 23.00 uur rijdt de trein één keer per uur. - Reizigers die met de laatste trein naar Roodeschool en Delfzijl willen, moeten iets eerder op de trein stappen dan nu het geval is. De treinen sluiten door ze eerder te laten vertrekken beter aan op Intercity's uit het westen van het land, stelt vervoerder Arriva. - De treinen van Arriva worden de komende tijd omgebouwd. Het klassieke rood verdwijnt: de treinen worden blauwgroen. De eerste klas bestaat niet meer bij Arriva: in treinen die nog wel eerste klas-stoelen hebben mag je nu al met je tweede klas-kaartje op die plekken plaatsnemen.

Niet minder treinen, ondanks corona

Het openbaar vervoer trekt sinds het begin van de coronapandemie fors minder reizigers. Landelijk reizen momenteel zo'n 55 procent minder mensen met het openbaar vervoer, vergeleken met vorig jaar.

Dat leidt voorlopig nog niet tot minder treinen op het noordelijke spoor. 'We rijden vooralsnog de normale dienstregeling', zegt Arriva daarover.

Of dat zo blijft is niet zeker: 'Het kan wel zo zo zijn dat we, mocht de situatie daarom vragen, de dienstregeling aan kunnen passen in overleg met onze opdrachtgevers.'

