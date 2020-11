Stad gaat lichtmastenschade niet verhalen op installateur

Op dit moment worden alle 464 masten onderzocht op veiligheid. Dat onderzoek is ingesteld nadat er bij twee masten roestvorming is ontdekt. Die roestvorming zorgde voor een acuut gevaar, de lichtmasten bleken op omvallen te staan. Daarom besloot de wethouder alle masten tegen het licht te houden.



Van halogeen naar led

De lichtmasten zijn allemaal uitgerust met led-lampen, dat was in het verleden niet het geval. Toen hingen er halogeenlampen in. VVD'er Jasper Boter gooide de optie op tafel om de eventuele schade te verhalen op het bedrijf dat de lampen heeft vervangen.

Uit eigen onderzoek concludeerde hij dat led-lampen zwaarder zijn dan halogeenlampen en dat de masten daar wellicht niet voor zijn uitgerust nu er sprake is van roestvorming aan de palen.

Hand in eigen boezem

De wethouder liet woensdagmiddag weten dat juridisch onderzoek heeft uitgewezen dat de installateur niet verantwoordelijk gehouden kan worden. 'We hebben er echt serieus naar gekeken, want het zou te makkelijk zijn om achterover te hangen en vervolgens te betalen. We hebben er dus echt goed naar gekeken, maar de installateur valt verder niks te verwijten. Het is nu aan ons.'

Het jarenlang niet uitvoeren van onderhoud is volgens de wethouder de oorzaak van het probleem. Dat er geen onderhoud is uitgevoerd is volgens haar enkel en alleen aan de gemeente toe te schrijven.

Jongman houdt rekening met een financiële strop van 7,5 ton. Op de resultaten van het onderzoek wil ze nog niet vooruitlopen.

