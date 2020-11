Dat Groningse lesprogramma werd voor de eerste keer geïntroduceerd op het Ubbo Emmius in Winschoten, waar Olaf Vos voor de klas stond. De Meedhuizer is muzikant, wiskundedocent en taalconsulent en daarmee de uitgelezen persoon om kinderen de Groningse taal bij te brengen.

'Het ging boven verwachting', vertelt Vos over de vuurdoop van de eerste Groningse les. 'Je hebt een groep pubers die daar in hun vrije uurtje op zo'n les afkomt en ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het was echt geweldig!' Vos was ook niet te beroerd om in het Gronings te rappen. 'Dat helpt', zegt hij lachend, 'maar je moet ook enthousiast zijn. Ik probeer het verder aan te leren als het vak Engels of Frans.'

'Groningse taal leeft enorm'

Het werd net al even genoemd: de kinderen die aan de les meedoen, doen dat vrijwillig. Maar als het aan Vos ligt, bieden alle scholen in het voortgezet onderwijs in onze provincie over twee jaar Groningse taallessen aan. 'De Groningse taal leeft enorm onder jongeren, vooral op het voortgezet onderwijs. En voor die groep is daarin helemaal niets. Als je ze wat biedt, kun je pas stappen zetten.'