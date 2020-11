Harkstede herhaalt zorgen over verslaafdenopvang: 'We worden niet serieus genomen'

Een voorbeeld van Skaeve Huse in Rotterdam. Deze woonvorm moet ook in Harkstede verrijzen (Foto: ANP)

De komst van een woonvorm voor verslaafden in Harkstede zorgt nog altijd voor veel onrust onder bewoners en ondernemers. Dat bleek woensdagavond toen het plan voor de woonvorm werd besproken door politici in de gemeente Groningen.

De woonvorm, die ook wel Skaeve Huse wordt genoemd, is bedoeld voor mensen die met psychiatrische problemen kampen, een verslaving hebben of dak- en thuisloos zijn.

Inwoners van het dorp maken zich grote zorgen over de opvang. Het stadsbestuur kondigde woensdag een onafhankelijk onderzoek aan naar de komst van de woonvorm. Als uit dat onderzoek blijkt dat de beoogde locatie niet geschikt is, dan wordt de opvang ook niet gebouwd, zegde verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) toe.

Ontevredenheid bij omwonenden

De Harksteders zijn niet te spreken over de stappen die gemeente tot nu toe heeft gezet. 'Wij voelen ons niet serieus genomen in dit hele proces', zegt Monika van Heerden. Volgens haar en meerdere omwonenden is het al uitgevoerde locatie-onderzoek onder de maat. 'Het onderzoek is slechts een paar A4'tjes. Op andere plekken zijn dat onderzoeken van ruim tweehonderd pagina's.'

Buurtbewoonster Silla Schouwstra is ook niet te spreken over het aangekondigde, aanvullende onderzoek van de gemeente. 'Van ons wordt verwacht dat wij binnen vijf dagen laten weten of we meewerken aan dat onderzoek, maar zelf hebben we twee maanden moeten wachten om het eerder uitgevoerde locatie-onderzoek in te zien. Wij doen dit in onze avonduren en willen dit soort zaken afstemmen met de hele buurt. Dat kan niet binnen vijf dagen.'

'Juiste locatie?'

Dorpsbelangen Harkstede spreekt ook haar twijfels uit. 'Is deze locatie wel geschikt?', vraagt Leonie Cazemier zich namens de vereniging zich af. 'Er staan woningen naast, waar gezinnen met kinderen wonen.'

De ondernemersvereniging van Harkstede en Scharmer deelt die zorgen. 'Op andere plekken in Nederland zijn Skaeve Huse nabij bedrijventerreinen gebouwd. Hier komt het aan de doorgaande weg. Zelf ben ik eigenaar van een supermarkt die 2,5 kilometer verderop staat en ik sta niet te springen om de komst van de woonvorm.'

'We willen geen overlast'

De belangenvereniging MEER-dorpen, die opkomt voor de bewoners van Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, laat ook van zich horen. 'We begrijpen dat er een woonplek gevonden moet worden voor deze kwetsbare mensen', zegt Marina Weel.

'Maar wij vrezen overlast voor ons dorp Engelbert, dat slechts één kilometer verderop ligt. We willen in onze dorpen geen overlast van de beoogde bewoners', zegt Weel in duidelijke taal.

'Lastig'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laat de bezorgde omwonenden weten dat het kiezen van een locatie voor een woonvorm altijd een lastig proces is. 'We hebben in vroeg stadium met de omwonenden gesproken, al voordat de raadsleden er vanaf wisten', zegt de wethouder, waarmee hij wil benadrukken dat hij de belangen van de omwonenden niet uit het oog verliest.

'Op basis van een aantal criteria hebben we gezegd dat deze locatie op voorhand mogelijk geschikt is, met al die mitsen en maren die er zijn', aldus de wethouder, die laat weten dat er al twee jaar naar een geschikte locatie wordt gekeken. 'Uiteindelijk is er uit gekomen dat deze locatie als enige geschikt is, mogelijk.'

Integer

De bestuurder heeft het idee dat de omwonenden en andere belanghebbenden twijfelen aan de professionaliteit van ambtenaren die bij het traject betrokken zijn. 'Ik steek mijn hand voor hen in het vuur', zegt de wethouder. 'Ik deel de zorgen, maar ik deel niet dat wij onze inwoners selectief zouden informeren. Ik neem er dus ook afstand van dat wij dit traject niet op een integere manier zouden volgen.'

