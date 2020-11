Rode lichten in Nieuwstad doven voor twee weken

Dat betekent dat de op dit moment pakweg negentig dames van plezier in de Groningse rosse buurt de komende twee weken zonder werk zitten. Ongeveer een derde van hen gaat tijdelijk terug naar het land van herkomst, veelal in Oost-Europa, en de rest blijft zolang op de eigen kamer wonen.

Noodverordening Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Groningen moest woensdagavond de bijpassende noodverordening nog opstellen, maar nadat duidelijk werd dat ook de rosse buurten in Den Haag en Amsterdam sloten, trok raamexploitant Roelof van der Wijk, die 68 peeskamers verhuurt, zijn conclusies. Net als zijn collega-kamerverhuurders sluit hij ‘zijn’ ramen voorlopig af.

Hij heeft intussen het gevoel of hij een rit in een achtbaan heeft beleefd: ‘Toen wij gisteravond naar de persconferentie keken, dachten we: ‘Wij kunnen dus open blijven, alleen seksclubs moeten dicht.’ Maar even later stond op de site van Rijksoverheid dat ook raamprostitutie onder de nieuwe regels viel. Dat heb ik toen ook tegen de dames gezegd. Vervolgens krijg ik vandaag om half één een sms'je van de Rijksoverheid dat sekswerkers gewoon hun werk mogen uitvoeren. Ik de dames weer gerust stellen, om een paar uur later te horen dat we misschien toch dicht moeten. En dat is in de loop van de avond bevestigd.’

Balen, maar ook berusting

Hij baalt van de onduidelijkheid van de afgelopen dagen, maar legt zich daar nu bij neer: ‘Ik hoop dat de dames die op reis gaan ook weer makkelijk terug kunnen: ze moeten zich eerst weer laten testen in het land waar ze vandaan komen, maar ook weer als ze hier willen werken. Zowel voor hen als voor mij betekent het een paar weken geen inkomsten en dus interen.’