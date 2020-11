Kijkje in lab UMCG: elk uur komt een fietskoerier met zak nieuwe buisjes

Laboratorium wedde op meer paarden

Het Groningse laboratorium werd dit voorjaar zelf even landelijk nieuws. Dit lab had minder problemen om aan de juiste materialen te komen dan laboratoria in de rest van het land. Oorzaak? Het ziekenhuis heeft apparaten staan van verschillende leveranciers en is daarmee minder afhankelijk. Als de ene niet kan leveren, kan de andere dat mogelijk nog wel.

Een strategie die nog steeds noodzakelijk is. Op dit moment zijn vooral de plastics moeilijk te verkrijgen, zoals pipetpunten en buisjes, vertelt viroloog Bert Niesters. 'We hebben in het begin heel veel ingekocht. We kopen nog steeds in, ook soms via de achterdeur in andere landen. Maar je ziet dat overal in Europa een limiet aan het ontstaan is.'

Viroloog Bert Niesters

Alle testen van leraren en zorgmedewerkers gaan naar het UMCG

Het laboratorium doet niet alle Groningse testen; een deel gaat ook naar Duitsland. De testen van leraren en zorgmedewerkers gaan allemaal naar het UMCG; zij hebben voorrang. De snelste en grootste machine wordt voor de testen vrijgehouden.

Analist Dirk Snippe: 'Deze worden met voorrang in de ochtend bepaald zodat ze voor zes uur de resultaten hebben'.

Zo komen de slijmmonsters aan in het laboratorium

Honderden testen per dag in één machine

De machine kan tussen half acht 's ochtends en tien uur 's avonds zo'n vijfhonderd testen verwerken. De hele dag door kunnen analisten er weer nieuwe buisjes bij in zetten. 'Het duurt tweeënhalf uur voordat er uitslag is.' Een positieve uitslag wordt nog verder geanalyseerd door de medewerkers. 'We bekijken de curves, want je moet wel echt weten dat het niet een vals-positief signaal is', vertelt Snippe.

De overige machines in het lab zijn minder snel en minder groot; die worden ingezet voor de gewone testen van de GGD. Niesters: 'Dus als er één apparaatsysteem uitvalt, kunnen we heel makkelijk overstappen'.

Ieder uur komt er vanaf de Europaweg een fietskoerier naar het laboratorium met nieuwe buisjes. Voordat die in machines belanden, moeten ze een administratieproces door. Al met al kost het van het afnemen van het slijm uit neus en keel tot de uitslag minstens zes uur.

Eerst nieuwe buisjes voor elk slijmmonster

Sneltesten zijn snel, maar bewerkelijk

Inmiddels zijn sneltesten in opkomst die binnen een kwartier uitslag geven. Die hoeven niet naar dit laboratorium, maar worden ter plekke afgelezen. Zo komt er een XL-teststraat in Groningen waar vele honderden van die sneltesten per dag afgenomen moeten gaan worden.

Dat scheelt enorm veel tijd, maar het kost wel weer meer menskracht. Want de testen moeten stuk voor stuk geanalyseerd worden; ze gaan niet met tientallen tegelijk in een machine. Nog niet, want voor het einde van het jaar wil het UMCG een machine hebben die sneltesten aankan. Dan is er dus een test die zowel sneller is als minder bewerkelijk. 'Dan is het transport naar het lab de meest beperkende factor', zegt Niesters.

