Helmantel-expositie twee weken dicht: 'Dit is beroerd voor alle betrokkenen'

De tentoonstelling 'Henk Helmantel – Meesterschilder' in het Drents Museum in Assen is twee weken niet te bezichtigen door de aangescherpte coronamaatregelen.

'Dit is beroerd voor iedereen die erbij betrokken is', vindt Helmantel. Hij staat in zijn atelier in Westeremden bij de huishoudtrap waar hij al 54 jaar op schildert. Een ezel gebruikt hij niet.

'Mooiste tentoonstelling die ik ooit heb gehad'

De expositie in Assen is een overzichtstentoonstelling. 'Samen met de expositie in Taiwan in 2018 is dit de mooiste tentoonstelling die ik ooit heb gehad', zegt Helmantel. 'Mijn werk komt in het Drents Museum optimaal tot zijn recht.'

Ook expositie in Kampen is uitgesteld

Helmantel exposeert dit najaar ook in Kampen. 'We zijn gisteren druk bezig geweest met het opbouwen in het Ikonenmuseum', vertelt hij. 'Zaterdag zou de tentoonstelling geopend worden in drie fases, maar ook dat wordt uitgesteld.'

Meesterschilder legt rottingsproces van kweeperen vast

Ondertussen schildert Helmantel thuis kweeperen. 'Ik ben een liefhebber van kweeperen', lacht hij. 'Ze zijn niet echt om te eten, maar wel om jam en gelei van te maken. Ik heb ze al eens eerder geschilderd, maar nu bedacht ik dat het ook wel aardig is om het rottingsproces van de kweepeer vast te leggen.'

De tentoonstelling 'Henk Helmantel – Meesterschilder' in het Drents Museum loopt nog tot 7 maart 2021.

Lees ook:

- 2020 is het jaar van de 75-jarige Henk Helmantel: 'Bij de dag leven, dat is het allerbeste'

- Henk Helmantel: 'Dit is niet te overtreffen'