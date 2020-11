Noordelijke ziekenhuizen vangen meeste coronapatiënten uit andere regio's op

De ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe nemen vergeleken met andere regio's de meeste coronapatiënten over. Een kwart van de overgeplaatste covid-patiënten komt naar het Noorden.

'Daarmee voldoet regio Noord aan wat er landelijk gevraagd wordt', meldt het Netwerk Acute Zorg Noord Nederland (AZNN) donderdag.

247 coronapatiënten naar het Noorden gebracht

Er zijn tot nu toe sinds de tweede golf 247 patiënten overgenomen op noordelijke verpleegafdelingen en 45 op de intensive care. 'Door dagelijkse coördinatie en de goede samenwerking in de regio zijn we nog steeds in staat zowel patiënten van buiten de regio als uit de eigen regio op te kunnen vangen', meldt het AZNN.

Overnemen patiënten blijft nodig

De uitplaatsing van coronapatiënten uit andere regio’s gaat volgens het zorgnetwerk onverminderd door. Dat komt doordat het aantal besmettingen niet in alle delen van het land terugloopt.

'De coronapandemie begint in Noord-Nederland duidelijk af te vlakken. In Friesland, Groningen en Drenthe loopt het aantal besmettingen al meerdere dagen terug. In de rest van het land is het beeld wisselend, waarbij in enkele regio’s de situatie nog steeds zorgelijk is.

Druk op de intensive care

De toestroom van coronapatiënten uit andere delen van het land zorgt wel voor druk op de noordelijke ic-capaciteit. Peter van der Voort, ic-hoofd van het UMCG, zei vrijdag de piek op de ic's deze week te verwachten. Op dat moment liggen er op de ic’s van de Noord-Nederlandse ziekenhuizen zo’n 65 coronapatiënten. Dat waren er woensdag 53.

Volgens Van der Voort lukt het ‘vrij goed om daarnaast een grote hoeveelheid reguliere zorg te draaien’. Toch kan de druk op zijn afdeling van dag tot dag wisselen. ‘Het kan zomaar zijn dat er twee of drie patiënten bij komen. Dan zit je meteen in nood en voel je die druk even. Dat kan een dag later weer weg zijn.’

