Akkoord over sloop en nieuwbouw twintig woningen Middelstum

In 2017 waren de woningen al geïnspecteerd, maar een versterkingsadvies bleef uit.

Ze hoorden bij de beruchte 'batch 1581' waarover jarenlang geen bestuurlijk besluit werd genomen. Uiteindelijk kwam vorig jaar november het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken. Dat kwam na de uitkomsten van een steekproef van de NCG waaruit bleek dat de woningen uit die batch 1581 wel degelijk versterkt moeten worden.

'Heft in eigen hand'

Vijf andere eigenaren uit dezelfde buurt hadden intussen via het programma 'Heft in Eigen Hand' van de NCG hun woning al wel gesloopt en nieuw gebouwd. Een traject van zo'n vier jaar, gestart door één eigenaar in 2016 en overgenomen door de vier anderen in hetzelfde blok. Die woningen zijn eerder dit jaar opgeleverd. De andere twintig huurders en eigenaren wilden daarom hetzelfde, ook al zou versterking goedkoper uitvallen.

'Wachten is voorbij'

De onderhandelingen daarover met Marenland en de NCG verliepen moeizaam, maar hebben nu dus tot het gewenste resultaat geleid.

Wethouder Pier Prins (CDA) is blij dat voor de twintig het wachten nu voorbij is: 'Het onderwerp heeft altijd op onze agenda gestaan. Door collega-wethouder Schollema (PvdA, red.) op die van het Bestuurlijk Overleg Groningen en ook op die van de ambtelijke organisaties van de NCG en gemeente. We zijn blijven hameren op het feit dat aan deze twintig eigenaren en huurders niet is uit te leggen dat hun woningen niet in aanmerking komen voor sloop en nieuwbouw, terwijl buurtgenoten dit wel hadden. Gelukkig hebben we hen deze boodschap nu na ruim drie jaar kunnen brengen.'

De eigenaren en huurders worden deze week verder bijgepraat over dit besluit en het vervolg.

