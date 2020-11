Gemaal De Waterwolf bestaat precies honderd jaar

De windvaan is gemaakt door kunstenaar Gert Sennema uit Grijpskerk. In verband met corona werd het feest gehouden in klein comité.

De windvaan op het dak van De Waterwolf, gemaakt door kunstenaar Gert Sennema (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Dit gemaal bewijst elke dag zijn nut. Het zorgt er voor dat er kan worden geleefd, gewoond en gewerkt in een groot deel van Groningen en Noord Drenthe Dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest

'De Waterwolf is van groot belang voor Groningen en Noord-Drenthe'

Precies honderd jaar geleden kwam toenmalig koningin Wilhelmina naar Electra om het gemaal officieel in gebruik te nemen. De Waterwolf is nog steeds volop in gebruik en zorgt er voor dat overtollig water naar de Waddenzee wordt afgevoerd.

Dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest benadrukte het grote belang van De Waterwolf in de afgelopen honderd jaar. 'Dit gemaal bewijst elke dag zijn nut. Het zorgt er voor dat er kan worden geleefd, gewoond en gewerkt in een groot deel van Groningen en Noord Drenthe.'

De pompen in het gemaal (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Nog nooit aan gedacht om het gemaal te vervangen

De dijkgraaf vertelde in zijn toespraak dat er in al die jaren nog nooit het idee is opgekomen om De Waterwolf te vervangen.

'Dit gemaal is oersterk, wordt perfect onderhouden en het doet al een eeuw wat het moet doen, namelijk zorgen dat we droge voeten houden. Waarom zou je het dan vervangen? Het is Gronings cultureel erfgoed. Dat moeten we koesteren en daarom moeten we er alles aan doen om dit in stand te houden.'

De Waterwolf, met op de voorgrond het Reitdiep (Foto: Jan Been/RTV Noord)

