Lobby voor doorgaan zwemlessen; Veiligheidsregio houdt vast aan tijdelijk verbod

Als onderdeel van de aanscherping van de coronamaatregelen maakte het kabinet dinsdagavond bekend dat de zwembaden voor twee weken zouden worden gesloten. Woensdagochtend leek het erop dat er een uitzondering zou komen voor zwemlessen en schoolzwemmen, maar woensdagavond werd dit toch weer teruggedraaid.

Online petitie

Dit leidde tot veel verontwaardiging en een online petitie, die in een paar uur tijd al zo'n 17.000 keer is ondertekend. De initiatiefnemer, een moeder van drie kinderen, vindt het niet terecht dat er geen zwemlessen meer mogen worden gegeven, terwijl scholen (inclusief gymlessen) en andere jeugdsporten gewoon door mogen gaan.

Daarnaast stelt zij dat zwemles geen recreatieve sport is, maar dat het essentieel is om te leren zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Ze wijst er ook op dat zwemleerlingen meestal tussen de 4 en 6 jaar oud zijn - volgens het RIVM een leeftijdsgroep met een laag verspreidingsrisico.

Onder anderen Jochen Mierau, hoogleraar Public Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen, schaarde zich al achter de petitie.

Lobby bij de veiligheidsregio vindt geen weerklank

Ook zwembaden reageren vol onbegrip op de volledige sluiting. Zo zijn meerdere zwemscholen bij Veiligheidsregio Groningen een lobby gestart om weer open te mogen.

De veiligheidsregio zegt het tijdelijke verbod op zwemlessen voor kinderen echter niet te zullen heroverwegen. 'Wij voeren de noodverordening uit en daarin komt te staan dat zwembaden twee weken gesloten dienen te zijn', laat een woordvoerder weten.

Begrip van sportorganisaties

Het standpunt van de veiligheidsregio wordt gesteund door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), die gemeenten helpt op het gebied van sport en bewegen. VSG wijst erop dat het een kabinetsbesluit is dat de zwembaden twee weken dicht moeten. 'Dat doet het kabinet niet om iemand te pesten, maar om de gezondheid van burgers te beschermen', zegt directeur André de Jeu.

Volgens hem kan een burgemeester afwijken van bepaalde regels, maar 'meestal gaat dat om veiligheid'. Hij noemt het 'heel vervelend' dat kinderen even niet kunnen zwemmen, maar wijst er op dat het vermoedelijk maar voor twee weken is. Ook de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) vindt dat de regels moeten worden opgevolgd en zegt dat uitzonderingen niet bijdragen aan draagvlak.

Verwarring

Het overheidsbesluit om alsnog een streep te zetten door de zwemlessen, was ook een tegenvaller voor zwembaden De Watertoren in Winschoten en De Hardenberg in Finsterwolde. Eerst niet, dan wel en uiteindelijk toch weer niet; dat gaf veel verwarring. 'We hebben de hele dag gecommuniceerd met allerlei mensen, vooral met ouders', zegt manager Arjan Knaapen op Radio Noord.

Zwembadmanager André Knaapen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In de twee Oost-Groninger zwembaden volgen momenteel zo'n 800 kinderen zwemles. Zij moeten die lessen nu afbreken.

'Dat is inderdaad schadelijk voor de voortgang. Maar eigenlijk zitten we hier het hele jaar al mee: in het voorjaar waren we natuurlijk twee maanden gesloten. Vooral voor de beginnende kinderen was dat vervelend. Die hebben wel wat terugslag gehad. Kinderen die al in diep water zwemmen, konden het snel weer oppakken', was Knaapens ervaring.

Diplomazwemmen eerder

Hij zag het besluit eigenlijk al wel aankomen. 'We hadden eigenlijk deze week het diplomazwemmen gepland. Maar we hebben besloten om dit al vóór de persconferentie van afgelopen dinsdag rond te maken. Dat is een goeie keuze geweest. Ik weet van collega-baden in Bedum en Hoogezand dat daar deze week zou worden afgezwommen. Het is voor hen een enorme tegenvaller dat dit nu niet kan plaatsvinden.'

Knaapen hoopt dat de sluiting twee weken duurt en niet langer. 'Maar helemaal gerust ben ik er niet op.'

Zwembad De Watertoren in Winschoten blijft ook twee weken lang dicht (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

