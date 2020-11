Gerechtshof bevestigt omstreden ontslag hoogleraar Rijksuniversiteit

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft de Groningse universiteit grotendeels gelijk gegeven in de ontslagkwestie rond hoogleraar Joost Herman. Wel moet de universiteit hem een 'transitievergoeding' van 35.000 euro betalen en worden de proceskosten over beide partijen verdeeld.

Herman werd door de RUG aan het begin van dit jaar ontslagen wegens fraude met subsidie en valsheid in geschrifte.

Stichting voor hulp in crisisgebieden

De hoogleraar had buiten medeweten van de universiteit een eigen stichting Network on Humanitarian Action (NOHA) opgezet om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma, bedoeld om hulp te bieden in crisisgebieden. Daar kwam een bedrag van 1,2 miljoen euro aan subsidie- en collegegeld bij terecht, dat eigenlijk via de universiteit had moeten lopen.

Volgens Herman is dat geld precies besteed aan de doelen waar het voor bestemd was. Toch vonden zowel de kantonrechter, in eerste aanleg, als het Gerechtshof gisteren dat de universiteit de hoogleraar terecht heeft ontslagen.

Collega's nemen het voor Herman op

Het ontslag is onder een aantal prominente collega's van Herman omstreden. Zij namen het eind februari in een petitie voor hem op. Daarin stelden ze dat de hoogleraar ten onrechte aan de schandpaal wordt genageld en geen crimineel is. Onder hen ook oud-rector magnificus Frans Zwart. Die zei bij die gelegenheid dat de universiteit veel te hoog van de toren blaast in de zaak tegen Herman. Hij vond dat zijn oud-collega en zijn vrouw groot onrecht wordt aangedaan.

'Hij is zijn baan kwijt, op al hun spullen ligt beslag. Die mensen hebben de maatschappelijke doodstraf gekregen.' Hij riep de universiteit vergeefs op om deze 'confronterende koers' te verlaten.

Zaak over terugbetaling loopt nog

De universiteit voert ook nog een procedure tegen Herman over terugbetaling van de subsidies, het vergoeden van gederfde subsidies en de proceskosten. Al met al een bedrag van drie miljoen euro. Daarover doet het hof later dit jaar uitspraak.

