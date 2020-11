Toekomstige brugklassers kunnen naar de digitale scholenmarkt

De scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen presenteren zich vanaf volgende week op het online platform Scholenmarkt Groningen. Hier kunnen toekomstige brugklassers en hun ouders terecht voor allerlei informatie over een nieuwe opleiding.

Voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders start in het najaar doorgaans de zoektocht naar een passende middelbare school. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten mogelijk.

Op de website scholenmarktgroningen.nl is vanaf maandag veel informatie over de verschillende scholen te vinden. Verder is het via deze website mogelijk om later deze maand online voorlichting te volgen over de opleidingen. Deze bijeenkomsten staan gepland van 16 tot en met 25 november.

De besturen van scholen in het voortgezet onderwijs hechten veel belang aan goede voorlichting, zodat elk kind terecht komt op de school die het best bij hem of haar past.

Elke school is te vinden op de digitale scholenmarkt: van praktijkonderwijs tot gymnasium en van gereformeerd tot openbaar onderwijs.