Incidenten met mes bij COA Ter Apel zijn ‘gelukkig een uitzondering’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet geen toename in het aantal ongeregeldheden met een mes op de COA-locatie in Ter Apel. De organisatie noemt de gebeurtenis van woensdagavond een 'incident'.

Een bewoner van de COA-locatie in Ter Apel is in zijn voet geschoten door de politie, nadat hij met een mes dreigde.

Drie bewoners die de aanhouding probeerden te voorkomen, door met grote glasscherven te gooien, zijn ook aangehouden. Daarbij moest peperspray en een politiehond worden ingezet. Alle aangehouden personen zijn bewoners van het asielzoekerscentrum en komen uit veilige landen. Ze zijn tussen de 20 en 27 jaar oud.

Iets meer dan een maand geleden was er ook al bonje met een mes. Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Ter Apel liep verwondingen aan zijn hoofd op nadat hij een confrontatie had met twee anderen.

Het heeft direct een enorme maatschappelijke impact burgemeester Jaap Velema

Burgemeester Jaap Velema maakt zich zorgen over de geweldsincidenten: ‘Incidenten met een mes zijn gelukkig een uitzondering’, stelt hij. ‘Maar het heeft wel direct een enorme maatschappelijke impact.’

Verder kan de burgemeester er op dit moment niks aan toevoegen. Het COA zegt te onderzoeken waarom het incident van woensdagavond heeft plaatsgevonden: ‘Het is voor de overige bewoners en medewerkers erg vervelend dat dit plaatsvindt en we gaan daarom kijken wat hieraan ten grondslag ligt. Op basis daarvan kijken we wat we er verder mee kunnen doen’, vertelt woordvoerder Fabian Paardekooper.

Overlast gevende asielzoekers uit veilige landen

Al langere tijd heeft Ter Apel last van een groep asielzoekers uit veilige landen. Ze zorgen voor winkeldiefstallen en ander overlast in het dorp. Het ministerie van Veiligheid en Justitie probeert asielzoekers uit die landen te ontmoedigen om naar Nederland te komen.

Recent hebben ze daarvoor een sobere opvang ingericht. Daar krijgen nieuwe asielzoekers uit veilige landen geen leefgeld. Ook moeten ze zich dagelijks melden.

De vier asielzoekers die woensdagavond zijn aangehouden zaten overigens niet in die versoberde opvang. Volgens het COA zaten zij al in het asielproces op het moment dat de versoberde opvang werd ingericht.

