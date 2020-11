'Dat die anderhalve meter vaak niet wordt gehandhaafd, geeft mij een bepaalde spanning'

Nergens in Nederland worden zoveel coronapatiënten uit andere regio's overgenomen als in Noord-Nederland, want een kwart van de overgeplaatste COVID-patiënten komt hiernaartoe.

Tegelijkertijd daalt het aantal coronabesmettingen in onze provincie, blijkt uit cijfers, al merkt Veldhuis daar in de praktijk weinig van. 'Maar dat komt ook omdat het aantal patiënten dat op de intensive care wordt opgenomen, daar ook een periode blijft liggen. Dus het aantal patiënten loopt alleen nog maar op', legt ze uit.

Ik heb collega's thuis zitten met stressgerelateerde klachten, nadat ze in de COVID-periode hebben gewerkt Carla Veldhuis - Hoofdverpleegkundige intensive care UMCG

Mede daardoor is het voor ziekenhuispersoneel bijna topsport om de drukte te kunnen bijbenen. Op de ic-afdeling van Veldhuis zijn bovendien minder verpleegkundigen actief dan normaal gesproken, vanwege een hoog verzuim. 'Ik heb collega's thuis zitten met stressgerelateerde klachten, nadat ze in de COVID-periode hebben gewerkt. Daar waren we al bang voor en dat zien we nu heel duidelijk.'

Onderwerp van gesprek

Een goede balans vinden tussen de werk- en privésituatie is voor verpleegkundigen dan ook belangrijk, al moet Veldhuis erkennen dat het coronavirus ook thuis regelmatig onderwerp van gesprek is. Haar man is namelijk ook werkzaam op de intensive care. 'We werken allebei volop, maar we zijn gelukkig gezond.'

Hoewel de drukte tijdens de eerste coronagolf voor Veldhuis amper verschilt ten opzichte van de huidige coronagolf, zijn er wel andere duidelijke verschillen tussen beide perioden, merkte ze. Het applaus dat het zorgpersoneel in maart ontving ('hartverwarmend') haalt Veldhuis daarbij aan als voorbeeld.

Als je in de supermarkt bent, lopen mensen gewoon vlak bij je langs om iets uit de koeling te pakken Carla Veldhuis - Hoofdverpleegkundige intensive care UMCG

'Mensen waarderen nog steeds wat we doen, maar intussen is de maatschappij veranderd. Als je in de supermarkt bent, lopen mensen gewoon vlak bij je langs om iets uit de koeling te pakken. Dat de afstand van anderhalve meter vaak niet wordt gehandhaafd, geeft een bepaalde spanning bij mij als ic-verpleegkundige', erkent Veldhuis, die daarover ook veel met collega's praat. 'We krijgen ook professionele hulp hoe je daarover kunt praten.'

'Nog een beetje rek'

De volledige focus bij Veldhuis is er voorlopig helemaal op gericht om ervoor te zorgen dat de coronapiek van de huidige coronagolf in het UMCG zo snel mogelijk tot het verleden behoort. 'Die piek moet nog komen', weet ze. 'Het UMCG heeft een afgebakend aantal ic-bedden dat gebruikt kan worden. We zitten eigenlijk al heel erg tegen het maximum aan en in de regio loopt dit ook op. Er is nog wel een beetje rek, maar ook daar komt een eind aan.'

