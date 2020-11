18 nieuwe Arriva-treinen krijgen namen, hoe gaan ze heten? (update)

De 18 nieuwe treinen van Arriva die vanaf 2021 op het noordelijke spoor rijden, krijgen namen van bestemmingen in Groningen en Friesland. De spoorvervoerder vraagt inwoners van de twee provincies hun favoriete plekken te nomineren.

'Het kan alles zijn, waar je maar aan kan denken', zegt een woordvoerder. De plekken zijn dus niet per se namen van stations die Arriva aandoet.

Huidige treinen hebben namen van mensen

De treinen die nu in de noordelijke provincies rijden hebben ook namen. Op die treinen prijken namen van bekende (oud-)inwoners van Groningen en Friesland. Voorbeelden daarvan zijn Ubbo Emmius, Mata Hari en Jan Pelleboer.

Die treinen blijven rijden: de 18 treinen die namen van plaatsen in de provincies krijgen komen daar bij.

Festivals, steden en natuurgebieden

Bij de nieuwe treinen kan het 'van alles zijn', zegt Arriva: 'Een natuurgebied, festival, stad of dorp, een kerk, een museum of fontein. Iedereen kan meedoen, reiziger of geen reiziger.'

In een filmpje doet Arriva een aantal suggesties: daar worden onder meer de Waddenzee en het Forum Groningen als suggesties genoemd.

'Er zijn talloze mooie bestemmingen in het Noorden, daar zoeken we vooral naar', zegt Arriva-directeur Anne Hettinga, die ook voorzitter van de jury is. 'Maar stel dat je een bordeel voorstelt: ik denk niet dat die door de selectie komt.'

Jury kiest 36 namen uit, daarna stemmen

Mensen kunnen van 6 tot en met 21 november via de website van Arriva laten weten wat hun favoriete bestemming is. Daarna buigt een jury zich over de ingezonden namen. Die kiest er 36 'mooie en bijzondere' plekken uit.

Van 1 tot en met 6 december kunnen mensen hun favorieten uit die 36 namen kiezen. Arriva verwacht de 18 meest gekozen namen begin 2021 bekend te maken.

Nieuwe concessie

Arriva verzorgt tot 2035 het treinverkeer op de noordelijke spoorlijnen. De afgelopen 15 jaar deed de vervoerder dat ook al.

De huidige treinen krijgen daarom een opfrisbeurt, en er komen 18 nieuwe treinen bij. Bovendien zijn vanaf 13 december op verschillende trajecten meer reismogelijkheden in de noordelijke provincies.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Anne Hettinga

Lees ook:

- Dit verandert er op het spoor: Winschoten krijgt late trein terug, eerst geen nachttrein naar Leeuwarden

- Arriva-treinen in nieuw jasje gestoken