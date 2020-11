De oude beuk van Bovenhuizen sterft langzaam

De beuk staat op de grond van Riep Hemmenmaheerd, de oude boerderij van de 82-jarige Frits Middendorp en zijn 85-jarige broer Henk. De familie woont sinds 1892 in de boerderij die is gebouwd in 1856. De beuk staat er ook ook vanaf het moment dat de boerderij is gebouwd.

'Je mocht een beuk in de tuin zetten als je meer dan zeventig bunder grond had', weet Frits Middendorp. 'Hier hoorde 85 bunder bij, dus staat hij er sinds die tijd.'

Zwammen op de stam (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De beuk is volgens Middendorp van onderen zes meter breed en zo'n twintig meter hoog. Plotseling kwamen er zwammen onderop de boom. 'Ik heb al karrenvol er onder vandaan gehaald', zegt Middendorp. Ook vertoont de beuk scheuren.

Er is al iemand van landschapsbeheer wezen kijken of de boom te redden is, maar volgens Middendorp is de boom niet meer te redden. 'Dat doet ons wel zeer.'

Frits Middendorp bij de beuk (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Voor Middendorp betekent de boom veel. 'Hij is al wel duizenden keren gefotografeerd, zowel van de weg als hier op het erf. Er zijn al heel veel bruidsparen geweest die hun foto hier bij de boom hebben gemaakt.'

Toch is Middendorp niet van plan om de boom volledig om te leggen. 'We gaan hem afzagen op een meter of drie en zeten er dan een pot met bloemen op. De stam zelf willen we laten staan.'