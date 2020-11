MartiniPlaza heeft vanaf maandag XL-coronateststraat voor snel en regulier testen (update)

Dat heeft de Rijksoverheid vrijdag bekendgemaakt.

Hal MartiniPlaza krijgt acht teststraten

De testlocatie in MartiniPlaza bestaat uit acht straten waar in totaal 120 mensen per uur getest kunnen worden op het coronavirus. Het testen vindt dagelijks plaats tussen 7.00 uur tot 23.00 uur.

Binnen enkele uren uitslag

Verspreid over het land komen er acht van dit soort grote teststraten. Daarnaast komt er nog een aantal kleinere teststraten ('L-teststraten'). Op alle XL- en L-locaties komen reguliere PCR-teststraten en snelteststraten. In het laatste geval weten geteste personen binnen enkele uren of ze besmet zijn met het coronavirus.

Als je bij ons in de buurt komt, zie je vanzelf waar je de hal in kunt rijden Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza

Hoe werkt de teststraat in MartiniPlaza?

De bouw van de acht teststraten in MartiniPlaza is al in volle gang. Volgens De Kok is de locatie straks makkelijk te vinden.

‘We hebben uitgebreide bewegwijzering. Als je bij ons in de buurt komt, zie je vanzelf waar je de hal in kunt rijden. Vervolgens doe je test en rijd je er weer uit.’ Aan het pand zelf hoefde volgens De Kok weinig veranderd te worden. ‘Dat is ook de reden dat er voor ons is gekozen.’

Nieuws hing al in de lucht

Dat de Groningse XL-teststraat in MartiniPlaza zou komen, hing al in de lucht. Dat het nieuws nu pas bekendgemaakt wordt, lag volgens directeur Willem de Kok aan een aantal praktische zaken. ‘Bij dit project zijn een aantal samenwerkende partijen betrokken. Zij moesten nog allerlei afspraken maken, onder meer over de ict-kant van de teststraat.’

Een automobilist laat zich testen in een teststraat (Foto: ANP)

Verdubbeling van de testcapaciteit

Met de uitbreiding van het aantal locaties wil de overheid de huidige testcapaciteit vergroten. Bij de XL-teststraten kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden. Bij de acht locaties samen gaat het dagelijks om ruim 100.000 tests. Dit is een verdubbeling van de huidige capaciteit.

Een afspraak maken voor een test gaat nog altijd via de telefoonlijn van de GGD (0800-1202) of online via coronatest.nl. Alleen als je klachten hebt die passen bij corona kun je een testafspraak maken.

Bestaande locaties in Friesland en Drenthe uitgebreid

Naast de extra grote testlocatie in MartiniPlaza komen de overige zeven XL-teststraten in Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Arnhem/Nijmegen en in Eindhoven. De L-locaties zijn gepland in de regio's IJssellanden, Twente, Zuid-Limburg en West-Brabant.

Voor de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland onderzoekt de overheid hoe sneltesten kunnen worden aangeboden door bestaande testlocaties uit te breiden.

Militairen ingezet bij nieuwe teststraten

In de eerste weken na opening van de nieuwe teststraten zet de overheid militairen in om de locaties te bemannen. Zij worden na enkele weken afgelost door GGD-medewerkers of personeel dat via werkgeversorganisatie VNO-NCW ingezet wordt.



In een eerdere versie van dit artikel stond dat de testuitslag er binnen een kwartier is. Volgens directeur De Kok is dat echter 'binnen enkele uren'.

