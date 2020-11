Uitbraak vogelgriep in Groningen lijkt onvermijdelijk; honderden dode vogels in Friesland

'Ik heb vandaag nog geen dode vogels gevonden', zegt natuurbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap, terwijl hij met een verrekijker langs een rietkraag aan het Leekstermeer speurt. 'Maar de kans is groot dat dat komende tijd wel gaat gebeuren.'

'Het is alsof ze in slaap gevallen zijn'

Oosterhuis stuitte eerder deze week al op twee dode grauwe ganzen in natuurgebied De Onlanden, onder de rook van Groningen. 'Het was net alsof ze in slaap gevallen waren', zegt hij. 'Dat is één van de kenmerken van deze ziekte, ze kruipen ergens weg en sterven dan. Ik heb één van de vogels opgestuurd voor onderzoek, de uitslag heb ik nog niet. Maar waarschijnlijk is het vogelgriep.'

Honderden dode vogels in Friesland

Aan de Friese kant van de grens is de situatie heel anders. 'Wij hebben honderden dode vogels opgeruimd in gebieden die wij beheren, zegt woordvoerder Joske Kluvers van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. 'Het is niet onze taak om te inventariseren hoeveel dode vogels er zijn, maar we ruimen ze op als ze op plekken liggen waar veel mensen komen.'

Veel uitwisseling

'De kans dat de ziekte deze kant opkomt is heel groot', zegt Oosterhuis. 'Op basis van ringonderzoek weten we dat de uitwisseling tussen populaties ganzen in Noord-Nederland groot is. Vogels zwerven door het hele gebied. De kans dat het tot Friesland beperkt blijft is erg klein.'

Dat is ook de verwachting van boswachter Jaap Kloosterhuis in het Lauwersmeergebied, op de grens van beide provincies. Daar zijn tot nu toe weinig slachtoffers gevonden, maar ook in dat gebied kan het snel veranderen, is zijn verwachting. 'We roepen het publiek op om de vogels zoveel mogelijk met rust te laten, zodat ze niet onnodig opvliegen. En als je een dode vogel vindt is het devies: afblijven en liggen laten.'

