Provincie richting organisaties: 'Stel toiletten beschikbaar voor toeristen'

Een meerderheid in Provinciale Staten vroeg vorig jaar aan het provinciebestuur om na te gaan waar wel en waar geen openbaar toilet beschikbaar is voor bezoekers en toeristen van drukbezochte plekken en natuurgebieden.

De provincie concludeert nu na onderzoek dat er bij 12 van de 13 bezoekerscentra bij natuurgebieden een toilet beschikbaar is en bij 17 van de 29 toeristische overstappunten ook. Rond OV-hubs is er ook een toilet beschikbaar, naast het feit dat deze in de buurt van die plekken ook beschikbaar zijn.

Toiletdichtheid

Om de 'toiletdichtheid' in onze provincie te laten toenemen, heeft de provincie afgelopen zomer onder meer de landschapsorganisaties, toeristische brancheorganisaties en gemeenten aangeschreven. De provincie heeft al deze partijen opgeroepen na te gaan wie eventueel een toilet beschikbaar wil stellen aan toeristen.

Corona

'Ook hebben we deze partijen gevraagd de toiletten aan te melden bij de HogeNood-app', schrijft de provincie in een brief aan Provinciale Staten. 'We zien het maken van afspraken over het beschikbaar stellen van toiletten nadrukkelijk als een taak voor de eigenaars, terreinbeherende organisaties en de gemeenten. Overigens moeten we ons bewust zijn van het feit dat afspraken maken over het beschikbaar stellen van toiletvoorzieningen vandaag de dag onder druk staat door de coronapandemie en daaruit voortvloeiende maatregelen.'

Beschikbaar op kaart

De provincie heeft daarnaast een kaart gemaakt waarop deze openbaar te bezoeken toiletten beschikbaar zijn. Ook deze toiletten worden mogelijk aangemeld bij de Hoge Nood-app.

Lees ook:

- Hoge nood in de Stad? Hier kun je terecht! (april 2019)