Extra sneldienst van en naar Schier in de vroege ochtend

Wagenborg Passagiersdiensten voert een vroege ochtendvaart in van en naar Schiermonnikoog. Vanaf maandag 9 november vaart de snelboot iedere doordeweekse dag om 7.00 uur naar Schier en een half uur later weer terug naar Lauwersoog.

Volgens Wagenborg-directeur Ger van Langen is er vooral onder forenzen en studenten op het eiland behoefte aan een snelle boot in de vroege ochtend. De extra afvaarten zijn opgenomen in de officiële dienstregeling per 1 januari 2012, maar worden dus al vanaf maandag ingezet.

Proef met nog meer afvaarten

Vanaf deze datum worden nog eens vier extra afvaarten bij wijze van proef ingevoerd. Vooralsnog tot en met 31 december van dit jaar. Dan hoopt Wagenborg een goed beeld te hebben of er behoefte is aan deze extra afvaarten.

Het gaat om deze extra afvaarten tot het einde van dit jaar:

- 11.30 uur Lauwersoog-Schiermonnikoog

- 12.00 uur Schiermonnikoog-Lauwersoog

- 15.30 uur Lauwersoog-Schiermonnikoog

- 17.00 uur Schiermonnikoog-Lauwersoog

Momenteel is er alleen in de middag een sneldienst op deze route in de vaart. Deze vaart om 16 uur vanaf Schier naar de vaste wal en om 16.30 weer naar het eiland. Deze afvaarten sluiten aan bij de twee hierboven genoemde 'late' afvaarten in de proefperiode.