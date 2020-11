‘Je kunt wettelijk gezien niet zomaar de nek van een lokale omroep omdraaien’

De NLPO baseert zich op de mediawet. Oldambt interpreteert die wet anders. En dat is precies het probleem, ziet ook minister Arie Slob (Media). De wet is namelijk op meerdere manieren te lezen.

Oldambt moet bezuinigen

Oldambt verkeert in financieel zwaar weer en moet bezuinigen. Het oog is onder andere gevallen op lokale omroep RTV GO. De zendvergunning voor de omroep loopt tot en met juli 2025, maar Oldambt is niet van plan om zolang te blijven betalen.

De gemeente geeft jaarlijks 23.000 euro uit aan de omroep. Bijna 16.000 euro gaat naar de omroep zelf, ruim 7.000 euro is bestemd voor de huur van een ruimte in Cultuurhuis de Klinker, waar de omroep is gevestigd.

De gemeente houdt (een deel van) dat geld liever in eigen portemonnee. Dat mag volgens de gemeente, maar dat mag niet volgens de NLPO. Beide kennen de wet, maar interpreteren die anders.

Dit staat er in de mediawet

Een deel uit de mediawet: ‘Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling.’ En verder: ‘De bekostiging betreft vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke mediadienst (...) op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd.’

Voor Michael Wesselink van de NLPO staat daar duidelijk dat de gemeente verplicht is om een lokale omroep financieel gezien in de benen te houden. ‘Je kunt niet zomaar de nek van een lokale omroep omdraaien. Daarnaast voldoet 99 procent van de gemeenten aan de bekostigingsplicht.’

De gemeente leest de wet anders. ‘De mediawet kent geen bekostigingsplicht’, meent de gemeente. ‘Er is sprake van een zorgplicht. Wij krijgen geld vanuit Den Haag, maar het is aan gemeenten om te bepalen hoe zij deze indicatie hanteren.’

Ook gemeenten zonder omroep krijgen geld

Daar heeft Oldambt gelijk in. De situatie zit ingewikkeld in elkaar. Alle Nederlandse gemeenten krijgen vanuit Den Haag geld dat eigenlijk bedoeld is voor een lokale omroep, zelfs als een gemeente niet eens een eigen lokale omroep heeft.

Een gemeente mag zelf bepalen waar ze dat geld voor gebruikt. Het geld is namelijk niet geoormerkt.

Gebrek aan communicatie

Terwijl Oldambt, de NLPO en RTV GO de wet op verschillende manieren interpreteren, is het voor minister Arie Slob (Media) duidelijk. Hij liet in april dit jaar weten dat er sprake is van een gebrek aan communicatie over dit onderwerp.

Hij sprak met het Commissariaat voor de Media over verbeterpunten. Uit een kamerbrief in april dit jaar: ‘Ik heb het dan bijvoorbeeld over het niet transparant gebruiken van financiële terminologie. Juist op het terrein van de lokale publieke omroep, waar diverse partijen nauw samenwerken, is een eenduidig gebruik van terminologie van groot belang.’

Valt het doek voor de omroep?

Maandagavond besluit de gemeenteraad van Oldambt of er wel of niet gekort wordt op de financiering van lokale omroep RTV GO.

Als een meerderheid besluit mee te gaan in de gedachtegang van het NLPO, dan blijft de omroep overeind. Wordt de interpretatie van de gemeente Oldambt overgenomen, dan is de kans groot dat de omroep binnen korte tijd ophoudt te bestaan. Dan overweegt de lokale omroep een stap naar de rechter.

De gemeente wil de huur voorlopig blijven betalen aan GO. Oldambt vindt het een ‘zorgplicht’ om de ruimte in de Klinker te faciliteren. Het overige bedrag van bijna 16.000 euro wil de gemeente aan andere zaken besteden.

