Deze dag: van harte, Klaas Nuninga!

Nuninga is voortgebracht door de fameuze jeugdopleiding van WVV in Winschoten. Preciezer, het is de begeesterde trainer meneer (Engel) Wubs, die door eindeloos te oefenen en herhalen zijn pupillen een basistechniek van hoog niveau weet bij te brengen. ‘Steeds maar weer een wreeftrap doen. Eindeloos herhalen. En het belang van discipline er in hameren’, weet Nuninga nog van de trainingen bij WVV. En eindeloos oefenen baart kunst, zo blijkt bij WVV-spelers als Klaas Nuninga, Jan Mulder en Arie Haan.

Trainer Rinus Michels overtuigde in 1964 zijn bestuur bij Ajax om 250 duizend gulden over te maken aan GVAV, voor middenvelder Nuninga. Een kapitaal voor een voetballer. Destijds de duurste Nederlandse transfer ooit. In 150 wedstrijden voor Ajax maakt hij 73 doelpunten. ‘Ik was een type Donny van de Beek’ omschrijft Klaas als ik hem vraag naar een speler, waar hij een beetje mee te vergelijken is.

Een aanvallende middenvelder is hij, in een spelsysteem dat niet meer bestaat: ‘Linksbinnen was ik! Met Piet Keizer en Sjaak Swart op de zijkanten, Cruijff in de spits en daarnaast als rechtsbinnen Henk Groot.’ Deze spelers vormen in die jaren meestal ook de aanval van het Nederlands elftal.

Nuninga speelt negentien interlands. Maar hij denkt toch vooral met veel genoegen terug aan wedstrijden van Ajax, zoals die beroemde in de mist tegen Liverpool. 5-1 winst, Klaas scoort voor rust tweemaal. In de return wordt het 2-2. Keizer en Cruijff scoren uit voorzetten van Nuninga.

In 1969 dringt Ajax door tot de Europacupfinale. Nuninga is voor de grote wedstrijd gepasseerd, hij speelt nog wel in de tweede helft. Ajax verliest kansloos met 4-1 van AC Milan. Daarop moeten van Duyvenbode, Pronk, Müller en Groot weg. Michels kan ze niet meer gebruiken. Tien dagen voor het verstrijken van de transferperiode krijgt ook Nuninga de boodschap: vertrekken.

En waarom eigenlijk? ‘Door-se-lec-te-ren, dat is wat Michels deed bij Ajax’, legt Nuninga uit. Afgezien van de timing, neemt Nuninga het hem niet kwalijk. Klaas moet plaatsmaken voor een Deen, Söndergaard. Het blijkt geen topper. Maar snel daarna komt op zijn positie Gerrie Mühren te spelen. De carriere van Nuninga loopt nog door via DWS tot in Frankrijk. Bij AS Montferrand is hij ruim drie jaar speler/trainer.

Klaas Nuninga (onderste rij, tweede van rechts) voorafgaand aan Feyenoord-GVAV begin 1964 (Foto: Nationaal Archief)

Terug in Nederland bemoeit hij zich met voetbal vooral van achter de bestuurstafel. Hij is jarenlang lid van het Ajax-bestuur. Hij wordt een westerling, woont in Baarn en zijn kinderen wonen niet ver weg. Naar Groningen komt hij nog wel regelmatig, om vrienden te bezoeken. Voetbalvrienden, zoals Mulder, Haan en anderen uit de WVV-tijd.

Wellicht maken sommigen vandaag de omgekeerde reis. Om te proosten met de man die nog altijd met passie kan vertellen, over hoe vreselijk goed Johan Cruijff in zijn jonge jaren al kon voetballen. Zelf kon-ie ook een aardig balletje trappen. Klaas Nuninga uit Winschoten is jarig vandaag, hij is tachtig geworden in goede gezondheid. Van harte.