Wat voor burgemeester krijgt Stadskanaal met Klaas Sloots?

Hij groeide op in Gasselternijveen, voetbalde bij vv SJS en zat op het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Voor een deel een bekende in Stadskanaal en omgeving. Maar wie is Klaas Sloots, de nieuwe burgemeester van Stadskanaal, eigenlijk?

Hij dook direct in zijn archief toen hij het hoorde. Roelof Plieger, tot dit schooljaar wiskundedocent op het Ubbo Emmiuscollege in Stadskanaal, zocht naar schriftjes met notities over de leerling Klaas Sloots.

'Ik ben heel eerlijk: ik kon hem niet direct voor de geest halen', zegt Plieger. 'Ik heb hem drie jaar in de klas gehad, als ik me niet vergis. Toen ik mijn advies aan hem teruglas, moest ik wel even lachen. Hij is uiteindelijk een andere kant uit gegaan. Soms is het leuk om er gewoon eens naast te zitten. Maar er schieten mij niet direct verhalen te boven.'

Het was voor hem in het begin best even lastig om het politieke gevoel te krijgen Kor Berguis - oud-wethouder Het Hogeland

Intrede in politieke wereld

Klaas Sloots werkte lang bij de politie. Als rechercheur en later als districtschef in Zuidwest-Drenthe. Na zijn tijd bij de politie werd Sloots onder meer gemeentesecretaris bij de gemeente De Marne, de gemeente die ondertussen is opgegaan in de gemeente Het Hogeland. Kor Berghuis, van 2010 tot 2018 wethouder in De Marne, heeft twee jaar met Sloots gewerkt.

'Hij kwam niet uit de politieke wereld', zegt Berghuis. 'Het was voor hem in het begin ook best even lastig om het politieke gevoel te krijgen dat nodig is voor deze functie. Als gemeentesecretaris zit je tussen de ambtenaren en de politiek in. De ambtelijke organisatie heeft andere belangen dan de gemeenteraad. Ook hadden we het als gemeente financieel niet gemakkelijk. Daar moest hij aan wennen.'

Maar uiteindelijk pakte Sloots dat goed op, zegt Berghuis. 'Ik heb heel plezierig met hem samengewerkt. Het is een joviale vent die wel zegt waar het op staat. Hij durft ook door te pakken, is benaderbaar en staat open voor mensen.'

'Harde werker en fijn persoon'

Bij GroenLinks in Zwolle zijn ze verrast door het vertrek van Sloots naar Stadskanaal.

'Hij heeft een enorme ijver', zegt fractievoorzitter Patrick Pelman. 'Het is een harde werker een fijn persoon. Vlak voor de verkiezingen werden we geconfronteerd met een tekort van 12 miljoen euro op het sociaal domein. Hij heeft 2,5 jaar lang hard gewerkt aan een plan om dat tekort terug te dringen. We gaan hem zeker missen, hij laat grote schoenen achter. Jullie krijgen er in Stadskanaal een goeie aan.'

Klaas heeft in korte tijd veel respect afgedwongen Jan Nabers - CDA-raadslid in Zwolle

'Hij moet niet te veel op de inhoud blijven'

Dat beamen coalitiepartner Gerdien Rots (ChristenUnie) en oppositielid Jan Nabers (CDA).

'Als hij niet goed zou zijn, zou ik het ook zeggen, maar Klaas heeft in korte tijd veel respect afgedwongen', zegt Nabers. 'Wat hij zegt, dat doet hij. Hij heeft het hier goed gedaan. Zijn gevaar schuilt misschien wel in het feit dat hij te veel op de inhoud blijft, dat kan straks als burgemeester niet meer. Dat is misschien een risico.'

'Moedig dat hij deze kans pakt'

Rots vindt het vooral jammer dat Sloots na een korte periode als wethouder vertrekt.

'Als coalitie investeer je in elkaar, in de hoop met elkaar vier jaar te besturen. Aan de andere kant snap ik dat hij burgemeester kan worden in de streek waar hij vandaan komt, zo'n kans krijg je niet vaak. Maar hij heeft zich sterk ontwikkeld in Zwolle, hij is vriendelijk, geïnteresseerd, een aanpakker. Ik vind het moedig dat hij deze kans pakt in Stadskanaal.'

Lees ook:

- Klaas Sloots is de nieuwe burgemeester van Stadskanaal