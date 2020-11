Gepassioneerde ondernemer bindt online de strijd aan met schoenenreuzen

De passie en gedrevenheid waarmee Timmerman (37) over schoenen praat, suggereert dat het verkopen van herenschoenen altijd zijn droom is geweest, maar dat is niet zo. Dat kwam pas later.

Huur betalen

Timmerman wordt geboren in het Overijsselse Vollenhove en belandt op zijn twaalfde als telg van een domineesgezin in Bedum. Na het CIOS en de opleiding sportmanagement aan de Hanzehogeschool leek de route richting de sport te gaan. Het ondernemende zat er altijd al in en vormde de basis voor latere keuzes. ‘Ik ging op mijn zestiende al op kamers wonen en heb jaren in het café van Gerrit Koning in Bedum gewerkt. De huur moest iedere maand tenslotte betaald worden.’

Via kratjes sjouwer en accountmanager bij Drankenhandel Lijfering kwam Timmerman via de overbuurman van de groothandel, Vorm Martini, in de retail terecht. Vorm Martini ontwerpt winkelconcepten. Timmerman was onder meer betrokken bij de uitrol van een aantal modezaken in Nederland.

Steeds minder klanten in de winkel (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Veel geleerd

En pas na deze tijd rolde de immer goed gesoigneerde Timmerman de schoenenwereld in. ‘Ik ben bij de Schoenenfabriek in loondienst geweest, maar dat ging begin 2017 helaas failliet. Die periode hebben we veel van geleerd. Zo ging het toen bijvoorbeeld met de verkoop van herenschoenen wel goed. ’

'We' zijn -naast Timmerman- Paul Vetter en Thies Nicolaï, zijn kompanen in de schoenenwereld. ‘De specifieke herenschoenenzaak bestond niet. De branche is vrouw-georiënteerd. Zij bepaalt veelal. Ondertussen zagen we steeds meer barbiers en herenmodezaken in het straatbeeld. Dat hebben we verder uitgedacht.’

Onze ambitie is om heel Nederland te veroveren Joël Timmerman - eigenaar SchoenenZaken

Dat leidde tot de opening van SchoenenZaken in de Zwanestraat in Stad. In het voorjaar ging een filiaal in Zwolle open en in Haren is een shop in shop gevestigd bij Flashman. ‘Onze ambitie is om heel Nederland te veroveren.’

Tijd om te schakelen

De coronacrisis zet voorlopig even een streep door het realiseren van die ambitie. ‘De binnensteden zijn veel leger en mensen hebben geen reden om de stad in te gaan. Daarom is het tijd om te schakelen. We zijn vorig jaar met een webshop begonnen en we zijn gaan nadenken hoe we daar op een onderscheidende manier veel nadrukkelijker op in kunnen zetten.’

Mede-eigenaar Paul Vetter in de werkplaats (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Schoenen laten poetsen

Hierbij moet in de ogen van Timmerman een antwoord gegeven worden op twee belangrijke dingen: beleving en efficiency. ‘De service die we in de winkel bieden willen we online zoveel mogelijk waarborgen. We hebben een 24-uurs whatsapp-dienst om vragen te beantwoorden over maat en pasvorm. Oude schoenen kunnen op onze kosten opgestuurd worden en wij poetsen ze. Om een paar dingen te noemen.’

En wat Timmerman betreft wordt er lokaal ingezet op same day delivery. Vandaag besteld is vandaag geleverd. Ook wordt standaard met de klant gebeld om het contact zo warm mogelijk te laten verlopen.

Retourzendingen laag houden

Met veel service bieden aan de voorkant wil SchoenZaken de concurrentie met grote onlineshops aangaan. ‘Online is het uitgangspunt vooral zoveel mogelijk omzet maken. De shit achter de schermen in de vorm van veel retourzendingen nemen ze op de koop toe. Wij hebben in de winkel misschien één procent retour en dat willen we online zo laag mogelijk houden.’ Webshops hebben een gemiddeld retourpercentage van ongeveer veertig procent.

Focussen op service

Volgens de enthousiaste ondernemer is focussen op service de enige mogelijkheid om als kleine retailer zicht te hebben op een florissante toekomst. ‘Alleen op service kunnen we de strijd aangaan met de grote partijen. Niet op de prijs.’

Het is praktisch goed uitvoerbaar omdat de bedrijfsvoering niet wezenlijk aangepast hoeft te worden. ‘We zijn dagelijks in de winkel en onze voorraad is daar ook. We hoeven geen klantenservice op te tuigen. Het is nu rustiger waardoor we meer tijd hebben voor online.’ Behoudens verzendkosten zijn er geen extra kosten.'

LinkedIn is nog het enige platform waar je gratis veel bereik kunt realiseren Joël Timmerman - eigenaar SchoenenZaken

Lawaai met social media

Het gebruik van social media is voor Timmerman een belangrijk middel om lawaai te maken. De ene na de andere post met een leuke foto en energieke teksten komt in de tijdlijnen voorbij. Hij heeft zelf bijna 15.000 connecties en de bedrijfspagina heeft zo’n 5.500 volgers.

‘LinkedIn is nog het enige platform waar je gratis veel bereik kunt realiseren.’ Timmerman slaagde erin om recent met een post een half miljoen views te scoren.

De fysieke winkel in de Zwanestraat (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

‘We zijn gedreven en willen vernieuwend zijn. Ondernemen zit ons in het bloed.’ Volgens Timmerman maakt de branche het ook gemakkelijk om onderscheidend te kunnen zijn. ‘Het zijn veelal oudere ondernemers die weinig ambitie hebben en vaak roepen dat vroeger alles beter was. Wij verkopen geen dertien in een dozijn schoenen, terwijl het in de branche veel eenheidsworst is.’

We hebben weinig vet op de botten en hebben de afgelopen drie jaar alles wat we verdienden weer geïnvesteerd Joël Timmerman - eigenaar SchoenenZaken

2020 financieel de prullenbak in

De ambities zijn er, maar de realiteit is dat over een smalle richel gelopen wordt. Het jaar 2020 kan financieel zo de prullenbak in. De komende tijd kostendekkend zijn is al heel wat. ‘We hebben weinig vet op de botten en hebben de afgelopen drie jaar alles wat we verdienden weer geïnvesteerd.’

Toch brandt de ondernemersvlam in Timmerman als nooit te voren. ‘We moeten altijd in topvorm zijn en innovatief blijven om de omzet op peil te houden.’ Wanneer dat lukt denken Timmerman en co dat, als de markt weer aantrekt, met SchoenenZaken goud in handen te hebben.

