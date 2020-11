Bodem Beweging en Gasberaad steunen akkoord niet: 'Niets met onze input gedaan’

De twee belangengroepen hebben de regionale bestuurders donderdagavond laten weten waarom ze het akkoord niet goedkeuren. ‘Wij stellen vast dat er met onze input niets of heel marginaal iets is gebeurd’, aldus Susan Top van het Gasberaad.

Kunnen het geheel niet steunen

In het voorjaar besloten de provincie, gemeenten en de maatschappelijke organisaties de rijen te sluiten en samen ten strijde te trekken in de onderhandelingen met het Rijk. Maar na een aantal maanden ontstond er een steeds grotere afstand tussen de regionale bestuurders en de maatschappelijke organisaties.

Wat ons betreft kan het akkoord op deze manier niet worden gesloten Gasberaad en Bodembeweging

‘De conclusie van zowel de Groninger Bodem Beweging als het Gasberaad is dat wij het geheel wat nu voorligt in deze vorm niet kunnen steunen, ondanks een aantal goede elementen. Wat ons betreft kan het akkoord op deze manier niet worden gesloten.’

Minder woningen versterkt

In het veelomvattende akkoord is onder meer afgesproken dat huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, ook kunnen kiezen voor een vergoeding van 30.000 euro. Het huis wordt dan opnieuw beoordeeld volgens de laatste inzichten. De verwachting is dat er dan minder woningen moeten worden versterkt.

Veel mensen wachten natuurlijk al zo lang, dat ze er flauw van zijn en denken: ik pak dat geld Jelle van der Knoop - Groninger Bodem Beweging

Een geweldige bezuiniging

De GBB is daar sceptisch over. ‘Ik weet niet of ik dit mensen moet adviseren’, zegt voorzitter Jelle van der Knoop. ‘Het is vooral een geweldige bezuiniging, want het is goedkoper dan een versterking. Veel mensen wachten natuurlijk al zo lang, dat ze er flauw van zijn en denken: ik pak dat geld. Maar dan doen ze zichzelf te kort.’

Daar komt bij dat de afspraken volgens Van der Knoop zijn gebaseerd op ‘volstrekte willekeur’. ‘Een deel van de huizen wordt nog wel versterkt (als bewoners daarvoor kiezen. red.) omdat er al een advies lag. Dan heb je geluk omdat je vroeg in het proces zat. Als je nog niet aan de beurt was, gebeurt er ook niets meer met je huis.’

