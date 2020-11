Megaklus: Groninger tandarts bezoekt alle 61 eilanden in de Waddenzee

Texel kennen we allemaal, net als Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Waar Borkum ligt weten de meesten ook nog wel, maar wat er verderop aan eilanden in de Duitse en Deense Waddenzee ligt is voor velen onbekend.

De haven van Oudeschild op Texel (Foto: Evert Jan Prins)

Toch zijn er nog veel meer mooie bewoonde en onbewoonde eilanden in het Waddengebied. Volgens de definitie van tandarts Evert Jan Prins zijn het er 61. Hij is waarschijnlijk de enige die ze allemaal bezocht. Wat zeker uniek is, is dat hij verhalen over en foto's van alle 61 eilanden bundelde in een boek van bijna 400 bladzijden: '61 eilanden in de Waddenzee'.

'Een stuk land, omgeven door zee, dat niet onderloopt als het vloed is, is een eiland', zegt Prins. 'Uitzondering maak ik voor situaties bij springvloed. Als je Engelsmanplaat hebt of Razende Bol, die lopen wel eens onder als het springvloed wordt, maar dan nog horen die bij de eilanden, vind ik.'

De vuurtoren van Amrum (Foto: Evert Jan Prins)

De aanzet het boek was een trip naar Norderney

Waar komt die fascinatie voor eilanden van de Groninger eigenlijk vandaan? Prins: 'Het begon eigenlijk toevallig. Ik bezocht in 2002 samen met een kameraad het Duitse waddeneiland Norderney.

Dat was zo'n succes dat we In de jaren daarna ook naar Langeoog, Spiekeroog en Wangeroog zijn gegaan. En toen gingen we kijken hoeveel eilanden er eigenlijk zijn in de Waddenzee.. We kwamen eerst op 55 uit. Later, na nader onderzoek. hebben we dat bijgesteld naar 61. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het boek.'

Prins vervolgt: 'Het idee voor dat boek ontstond in 2010. Mijn vrouw Jeannet zei dat ik wel aardig kon schrijven, en dat ik best een boek zou kunnen maken van de foto's en verhalen die ik verzamelde. Zo is het begonnen.'

Alleen al het kale feit dat het Prins gelukt is alle eilanden te bereiken kan beschouwd worden als een huzarenstukje.

'Er waren tien 'illegaaltjes' bij'

'Er zijn verschillende manieren om een eiland te bezoeken', vertelt Prins enthousiast. 'Je kan er natuurlijk gewoon naar toe met een veerboot, of door te gaan wadlopen. Ik heb ook wel een schipper ingehuurd. En in een enkel geval ben ik met een vliegtuig gegaan.'

Zonsondergang boven Halligen (Foto: Evert Jan Prins)

Prins kwam ook op eilanden waar hij eigenlijk helemaal niet mocht komen. 'Er zijn ongeveer tien illegaaltjes bij', zegt hij, met pretlichtjes in zijn ogen. 'Zo zijn we op een nacht vanuit Noordpolderzijl vertrokken om droog te vallen bij Zuiderduintjes, waar we het laatste stuk lopend naar toe konden. Ook de Duitse zandplaten Lütje Hörn en Kachelotplate hebben we illegaal weten te bereiken, vanuit de Eemshaven. Maar we hielden rekening met de natuur, we gingen altijd in september, oktober, buiten het broedseizoen.'

Strandstoelen op Sylt (Foto: Evert Jan Prins)

Ze zijn allemaal mooi, maar de één is net wat mooier dan de ander Evert Jan Prins

Wat het mooiste eiland is van de 61 die hij bezocht heeft? 'Bij die vraag moet ik denken aan een opmerking van een vriend en collega van mij, zegt Prins. 'Die zei: je hebt twee soorten whisky: goede whisky en uitstekende whisky. Zo is het met de Waddeneilanden ook, ze zijn allemaal mooi, maar de één is net wat mooier dan de ander. én van de mooiste eilanden vind ik toch wel Sylt, op de grens van Duitsland en Denemarken. Je hebt er prachtige kliffen, goudgele stranden, eeuwenoude kerkjes en schilderachtige dorpjes.'

7.500 uur achter het bureau

Al met al heeft het Prins 7.500 uur werk gekost om de eilanden te beschrijven, zo becijferde hij zelf. 'Dan heb ik het puur over het schrijven, voegt hij er aan toe. 'De reizen er naar toe heb ik niet meegeteld.'

Prins achter het bureau waar hij 7.500 uur schreef aan zijn boek (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Uiteindelijk lukte het hem om alle 61 eilanden in een boek te vatten, van Razende Bol bij Texel tot Langli in Denemarken aan toe. Vindt hij het niet jammer dat het project nu is afgerond? 'Aan de ene kant wel', zegt Prins. 'Gelukkig zijn we ook nog bezig het boek in het Duits te vertalen, want ik denk dat de Duitsers er ook veel vreugde aan zullen beleven. Het vervult me ook met een zekere mate van trots dat het boek nu af is. En het is niet zo dat ik me nu ga vervelen, absoluut niet.'