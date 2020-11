Ook Groningen profiteert van woonakkoord van bijna half miljard

Het Woonakkoord dat het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA hebben gesloten komt ook ten goede aan verschillende regio's in onze provincie. Donderdag bereikten beide kampen een akkoord ter waarde van 450 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om het woonbeleid te verbeteren en de leefbaarheid in kwetsbare gebieden op te krikken.

In onze provincie is het geld bedoeld voor wonen en leefbaarheid in de stad Groningen (Groningen-Noord), Het Hogeland, de EemsDelta en de regio Oost-Groningen.

Door die investering moet onder meer het woonbeleid verbeteren. Zo mag de huur niet verder stijgen dan 1 procent bovenop de inflatie en kunnen meerpersoonshuishoudens gemakkelijker een sociale huurwoning krijgen.

Woningen beter betaalbaar houden

Volgens de oppositiepartijen deed het kabinet te weinig om de wooncrisis aan te pakken. De afgelopen maand hebben zij onderhandeld met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over verbeteringen. Namens de PvdA voerde onder meer het Groninger Kamerlid Henk Nijboer de onderhandelingen.

De partijen drongen er vooral op aan woningen beter betaalbaar te houden, vooral nu door de coronacrisis veel mensen financieel erop achteruit gaan. Ze wijzen erop dat de huren door de jaarlijkse stijgingen voor velen te hoog worden. En een huis kopen zit er voor veel mensen met een middeninkomen bijna niet in, omdat door het grote woningtekort ook de prijzen van koophuizen stijgen.

Investeren in dorpshuizen en winkelcentra

Voor de verschillende streken in onze provincie kan dit geld van waarde zijn, zegt Nijboer. 'Het gaat om investeringen in de leefbaarheid, zoals bijvoorbeeld het investeren in dorpshuizen of het opknappen van winkelcentra. Onze inzet was om het geld ook ten goede te laten komen aan kwetsbare gebieden. Dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee.'

