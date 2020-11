FC Groningen zonder Strand Larsen tegen Feyenoord

‘Vanuit Jørgen waren er de laatste weken al een aantal signalen dat er een break voor hem moest komen’, vertelt de oefenmeester.

Toen de spits in september aansloot bij FC Groningen had hij er al een half seizoen in Noorwegen op zitten. Nu wordt er met het aanspeelpunt geen risico genomen en krijgt hij dus even vakantie.

'Met Jørgen tot aan winterstop doorknallen'

‘Hij begon minder te herstellen en vanuit de staf werd duidelijk dat een aantal dagen rust niet voldoende voor hem zou zijn.’ Met het oog op het drukke programma en de aankomende interlandperiode werd daarom besloten om Strand Larsen tegen Feyenoord buiten de selectie te houden.

‘Hij wordt nu ook niet voor zijn nationale team opgeroepen en kan nu zo’n elf dagen echte rust nemen. Op deze manier kunnen we voor ons de schade beperken tot één wedstrijd en dan met Jørgen tot aan de winterstop doorknallen.'

Balk heeft kans op basisplaats

Door het ontbreken van de spits lijkt het erop dat Remco Balk voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap verschijnt. Zo’n maand geleden mocht de ‘Zlaten van Zuidhorn’ voor het eerst vanaf het begin meedoen, wat hem direct matchwinner maakte tegen Ajax.

Verder zal Buijs vermoedelijk geen spelers wisselen in vergelijking met de vorige wedstrijden van FC Groningen. Dat betekent dat Daniël van Kaam voldoende hersteld is van zijn liesblessure die hij vorige week tegen VVV opliep. ‘Hij heeft de afgelopen week aangepast getraind, maar het lijkt de goede kant op te gaan. De belasting zijn we aan het opvoeren en morgen kijken we na de laatste training hoe het gaat.’

'Keiharde wedstrijd'

De Rotterdammers staan momenteel op de vijfde plaats in de eredivisie, met slechts twee punten meer dan FC Groningen. Toch is Buijs behoorlijk onder de indruk van Feyenoord, helemaal sinds het team onder leiding van Dick Advocaat staat.

'Ze krijgen de laatste weken wat kritiek, maar hun cijfers zijn indrukwekkend. Ze hebben onder Advocaat nog niet verloren in de competitie, dat betekent dat ze moeilijk zijn te verslaan. Ze spelen goed georganiseerd, hebben jongens met individuele kwaliteiten, met veel creativiteit vanuit het middenveld. Ik denk dat er voor ons kansen achter de verdediging liggen, waar we met veel lopende mensen gebruik van moeten maken.'

Buijs hoopt op een stevige wedstrijd. 'Vanaf minuut één moet het een keiharde strijd worden, want fysiek gezien is het nooit prettig voor een tegenstander als je binnen korte tijd weer een wedstrijd moet spelen.’

