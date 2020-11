'Mijn schade bedraagt drie ton. Wat moet ik met 30.000 euro?'

Of hij er fiducie in heeft? 'Tja', wikt Warink z'n woorden. 'Je moet wel...' Ja? 'Ik vind het lastig', zegt hij tenslotte.

Wat moet hij met die 30.000 euro die hem in het akkoord in het vooruitzicht is gesteld? 'Want mijn schade is 300.000 euro.'

Achterdochtig?

Warink wil ook niet meteen zeggen dat hij achterdochtig is. 'Want het idee is mooi', vindt hij. 'Maar het gaat om de uitvoering...'

Hoe lang gaat het allemaal dan duren? M'n bedrijf moet dicht. Ik moet verhuizen... Bevingsgedupeerde Ger Warink

Minister Ollongren zei het zelf al: het gaat om 26.000 huizen die onder handen moeten worden genomen. 'Maar wanneer dan? Ik woon in het centrum van Loppersum. De hele straat gaat eruit. Zeven huizen worden gesloopt of versterkt.'

Warinks eigen huis wordt ook versterkt. 'Want dat is een karakteristiek pand. Maar hoe lang gaat dat dan duren? M'n bedrijf moet dicht. Ik moet verhuizen...'

Aanslag op gezondheid

Het is ook een aanslag op z'n gezondheid, zegt Warink. Hij heeft last van hartritmestoornissen.

'Ik heb het wel vaker gehoord. Wat ben je triest, zeggen ze dan. Maar kijk eens wat hier ligt (hij wijst naar zijn dossier dat voor hem op tafel ligt, red.). En dat is nog niks. Ik ben er al zo lang mee aan de loop...'

Lees ook:

- 'Deze 1,5 miljard is niet het eindbedrag. Dit is extra, het komt er bovenop

- Alles over aardbevingen in Groningen