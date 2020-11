Dourisseau over Amerika: ‘We hebben op dit moment een gewond land’

Voormalig Donar-speler Jason Dourisseau volgt de verkiezingen in zijn geboorteland Amerika vanuit Harkstede met argusogen. Hij hoopt vooral op eenheid in de Verenigde Staten. 'Ik geef hier echt om. Ik hoop echt dat Amerika zichzelf kan genezen.'

Hij woont al tijden in onze provincie, maar hij mag nog steeds stemmen in Amerika. ‘Ik kan niet op een uitgesproken racist stemmen, zoals Trump’, zo laat Dourisseau zijn voorkeur duidelijk blijken.

‘Gevaarlijk niveau’

‘De manier waarop mensen nu met elkaar omgaan, die is niet goed. Relaties en vriendschappen eindigen, vanwege meningsverschillen op dit gebied. Dat is toch behoorlijk gek allemaal. Er is een hoop verdeeldheid gecreëerd in de laatste vier jaar, tot op een gevaarlijk niveau op het moment.’

‘Mensen bereiden zich voor op rellen’

‘Ik heb een hoop familie en geliefden daar, en de uitkomst van deze verkiezingen kan tot geweld leiden. Dat is een reële mogelijkheid. De mensen bereiden zich voor op rellen. Er zijn veel meldingen van geweld en intimidatie van stemmers. Dat is een gevaarlijke situatie. Je weet maar nooit wat daar uit komt.’

‘Bij elkaar komen’

‘Haat en verdeeldheid is altijd deel geweest van de geschiedenis van Amerika. Ik dacht dat we eindelijk stappen voorwaarts maakten, maar nu heb ik het gevoel dat we stappen terug maken. Ik hoop gewoon dat, wie er ook wint, we als land weer bij elkaar kunnen komen’, aldus Dourisseau.

Sportleraar op het Noorderpoort

Wat betreft het basketbal heeft Dourisseau, die tien seizoenen voor Donar speelde, een andere manier gevonden om in vorm te blijven. ‘Ik ben eigenlijk elke dag aan het trainen nu. Ik ben begonnen met werken bij het Noorderpoort als sportleraar. Die plek is geweldig. Ze hebben geweldige sportvoorzieningen.’

De Groene Uilen

‘Ook train ik nu veel met De Groene Uilen, bijna drie keer per week. Als ik weer zou spelen, dan is dat misschien wel met hen. Ik ben nu echt wel goed in vorm. Verder ben ik vooral thuis met de familie.’

‘Gewond land’

En als het over zijn geboorteland gaat, dan blijft Dourisseau bezorgd. ‘We hebben op dit moment een gewond land. Ik hoop dat wij als natie hiervan kunnen genezen op de een of andere manier.’