Muzikanten in coronatijd: 'Ik kan gelukkig nog eten, maar het houdt niet over'

Toering en Bathoorn hebben allebei een eigen carrière maar sinds de coronacrisis spelen ze samen onder de naam Mess'a Mare. Ze spelen Italiaanse folkmuziek. 'Jan-Roelof speelde al wel op straat. Ik nog niet, maar ik ben met hem mee gaan spelen en dat bevalt eigenlijk heel goed. En we kunnen ook niet heel veel anders meer', lacht Toering.

'Mensen dansen door de straat'

De afgelopen maanden speelden de twee veel in verzorgingshuizen maar ook dat kan nu niet meer. 'Laatst hadden we ook een concert in een verzorgingstehuis en dat is gecanceld omdat er corona was geconstateerd. Dat is natuurlijk heel vervelend, vooral voor die mensen zelf. Maar voor ons wordt het ook steeds lastiger. Eigenlijk blijft alleen de straat nog over waar we kunnen spelen', zegt Toering.

'Het wordt gelukkig wel heel erg gewaardeerd. Vorige week speelden we hier ook en toen dansten de mensen door de straat. En we krijgen heel veel complimenten', vertelt Toering.

Als alternatief speelt het duo nog wel buiten bij verzorgingstehuizen. Tenminste, als het weer het toelaat. 'Als het mooi weer is komen de mensen naar buiten. Dan kun je wel genoeg afstand houden, maar dat zijn er natuurlijk lang niet zo veel als normaal', aldus Toering.

Tours afgezegd

Jan-Roelof Bathoorn had dit jaar meerdere tours gepland. Ook in het buitenland. 'Ik had veel optredens staan, maar die zijn allemaal afgezegd. Ik ben nu maar een cd aan het opnemen. Daar is nu wel tijd voor', zegt hij vertwijfeld.

Financieel gezien is het voor de muzikanten een lastige tijd. Beide hebben wel gebruik kunnen maken van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo). 'Ja, dat was een paar maanden, maar die regeling is nu weer opgehouden', zegt Toering.

'Het is karig. Er is niet veel te doen. Ik kan nog eten gelukkig, maar het houdt niet over', aldus Bathoorn.

Concerten aan huis?

Toering probeert op alle mogelijke manieren wat te veranderen aan de situatie. Ze is bijvoorbeeld bezig met een website waarop ze huiskamerconcerten aanbiedt. 'Dat zal ook lastig gaan omdat er niet veel mensen bij elkaar mogen zitten, maar goed ik hoop dat de maatregelen straks weer versoepelen en dat het dan gaat lopen', aldus een optimistische Toering.

Leonieke Toering en Jan-Roelof Bathoorn spelen in de Folkingestraat in Groningen (Foto: Jeroen Willems)

