Het jongensboek van Fodé Fofana: 'Hij is een echte winnaar'

De hoofdrolspeler aan PSV-zijde stond de ochtend na zijn eerste duel als prof alweer op het trainingsveld. Met een enorme glimlach. 'Ik heb lekker getraind', zegt Fofana. 'Het is een geweldig gevoel om twee keer te scoren als je debuteert. Ik weet wat ik moet doen als spits. Ik ben heel alert en keek goed naar de keeper', vertelt hij over zijn goals. 'Ik weet dat ik snel ben en probeer er altijd voor te zorgen dat ik een stap eerder ben dan de verdedigers.'

Altijd een stap eerder

Melvyn Wolthers, die het team met Fofana en Postema trainde bij amateurvoetbalvereniging GVAV-Rapiditas, zag ook exact die eigenschappen van zijn pupil ook vrijdagavond. 'Hij is superslim en altijd een stap eerder dan zijn tegenstander. Zijn eerste doelpunt was daar ook een voorbeeld van. Snel handelen en slim zijn.'

Hij heeft heel veel 'vuur' in z'n lichaam Melvyn Wolthers - trainde Fofana bij GVAV

'Hij is nu spits, maar ik heb hem ook wel eens als laatste man opgesteld. Dat kon-ie ook goed. Hij heeft heel veel 'vuur' in z'n lichaam. Hij huilde als hij een kans miste. Dat typeert hem. Hij is een echte winnaar. Daarnaast is Fodé ook een heel sociale jongen. Iedereen van het team werd uitgenodigd voor z'n verjaardag.'

Het jeugdteam van GVAV met Fofana en Postema juicht (Foto: Eigen collectie)

De jeugdteams met uitblinkers Postema en Fofana was volgens Wolthers supertalentvol. 'In die tijd werden we altijd ongeslagen kampioen. Ook bij internationale toernooien kwamen we goed voor de dag.'

Melvyn Wolthers' team met Fodé Fofana (bovenste rij tweede van rechts) en Romano Postema (onderste rij met bal) (Foto: Eigen collectie)

Wisten dat we zouden winnen

Die herinnering heeft Romano Postema ook van die tijd. ‘We speelden elke tegenstander echt helemaal kapot en we wisten dat we altijd zouden winnen. Dat schiet me zo te binnen. We maakten elke tegenstander echt met de grond gelijk.’

De successen bleven niet onopgemerkt, want een groot deel van het team werd opgepikt door een ploeg in het betaald voetbal. Maar waar zijn teamgenoten onderdak vinden in Nederland, klopt een club van een heel andere orde aan bij Fofana. Het grote FC Barcelona biedt de dan 11-jarige aanvaller een vijfjarig contract aan. Hij zegt 'ja' en gaat het avontuur in Spanje aan. Tegen PSV TV vertelde hij anderhalve week geleden nog hoe dat tot stand kwam.

Wolthers maakte de bijzondere overstap van dichtbij mee. 'Ik heb hem en zijn ouders in de periode dat hij een keus moest maken bijgestaan. Dat hij naar Barcelona ging was goed.'

Dupe van een FIFA-straf

In Barcelona heeft Fofana het goed naar zijn zin. Maar aan het avontuur bij de Spaanse grootmacht komt vroegtijdig een einde als de club wordt gestraft door wereldvoetbalbond FIFA. De straf komt door ongeoorloofde transfers van jeugdspelers.

Het zou voor Fofana betekenen dat hij pas op zijn zestiende weer voor Barcelona mag voetballen. Wolthers: 'Jammer dat hij daar weg moest, anders had hij er nu nog gespeeld. Ze houden hem daar nog steeds in de gaten. Maar ook Manchester City en Chelsea volgen hem.'

Fodé Fofana in het shirt van FC Barcelona (Foto: Abdoul Fofana)

Vader was in tranen

Tegen PSV TV zegt Fofana dat hij en zijn gezin niet dachten dat het echt zover zou komen. 'Mijn vader was in tranen, maar ik moest weg.' Uiteindelijk kiest Fofana voor een terugkeer naar Nederland. Hij gaat voetballen bij PSV, maar daar krijgt hij veel te maken met blessureleed. En als hij weer fit is, raakt hij opnieuw geblesseerd in de voorbereiding op het seizoen met PSV onder de 16.

Maandenlang staat hij langs de kant vanwege een meniscusblessure. 'Dat was wel heel erg lang', blikt hij terug. 'Ik had ook niet verwacht dat ik bij mijn debuut al negentig minuten zou kunnen spelen. Ik heb er elke dag hard aan gewerkt. Het was een mix van goede voeding, rust en trainen.'

Ruud van Nistelrooij als trainer

PSV heeft ondanks de blessures vertrouwen in de Groningse aanvaller en legt hem vast. 'Het was echt geweldig om ondanks mijn blessures toch een contract te kunnen tekenen. PSV is een warme club, ze staan altijd voor me klaar en ik voel me hier thuis.'

'Mijn trainer Ruud van Nistelrooij heeft ook altijd vertrouwen in mij gehouden. Hij heeft me er ook van overtuigd dat ik een spits ben en geen vleugelspeler. En dat klopt. Als vleugelaanvaller kun je leuke dingen laten zien, maar ik ben een winnaar die koste wat kost wil scoren.'

Geen gebrek aan zelfvertrouwen

Wanneer Fofana een week geleden met PSV TV de ideale kwaliteiten van een spits moet koppelen aan de beste spelers van dit moment, kiest hij drie keer voor zichzelf. Cristiano Ronaldo kan volgens Fofana het beste koppen en heeft de beste traptechniek, Robert Lewandowski is de beste afmaker, Kylian Mbappe is het snelst en Romelu Lukaku is het sterkst.

Maar als hij de vraag krijgt welke spits de ideale bouw heeft, het meest behendig is en het meest koelbloedig, antwoordt Fodé Fofana driemaal 'ikzelf'. 'Ik heb superveel vertrouwen in mezelf. Daardoor ben ik ook zo rustig.'

Eigenlijk speelt Fofana dit seizoen in PSV onder 18. In het nog prille seizoen was hij goed voor acht doelpunten in drie wedstrijden, met vier doelpunten in één wedstrijd als absolute uitschieter.

Debuut komt sneller dan verwacht

Door de vele coronagevallen en blessures bij het eerste elftal van PSV en Jong PSV komt het debuut van Fofana in het betaald voetbal sneller dan verwacht. Hij scoort twee keer en treft na afloop zijn oude maatje bij GVAV, Romano Postema.

'Via Instagram hebben we af en toe wel contact, maar het was heel lang geleden dat we elkaar gezien hadden', vertelt Fofana over hun band.

'Ook met andere spelers van GVAV heb ik nog wel contact, maar niet veel. Dat Romano scoorde was natuurlijk ook geweldig. Daardoor bleef het tot het eind toe spannend. Dat hij nu ook veel speelt bij Den Bosch vind ik mooi. We gaan beiden onze eigen weg. Ik in Eindhoven en hij nu bij FC Den Bosch en later weer bij FC Groningen.'

Ik wil doorbreken en trofeeën winnen Fodé Fofana - aanvaller PSV

Doorbreken en trofeeën winnen

Postema beaamt dat het leuk was om elkaar na lange tijd weer te zien. 'Dan heb je het even over hoe het gaat. Hoe het met de familie gaat. We hebben het een beetje over het sociale leven gehad. Voor hem natuurlijk supermooi dat hij bij Barcelona heeft gespeeld. Hij moest om bepaalde redenen daar weg, maar doet het nu uitstekend bij PSV.’

En dat laatste beseft Fofana maar al te goed. Hij is ambitieus. Dat blijkt ook als de vraag wordt gesteld of hij ooit in het shirt van FC Groningen gaat spelen. Hij reageert met een lach. Voorlopig ligt zijn lat hoger. 'Ik wil doorbreken en trofeeën winnen', spreekt hij uit tegenover PSV TV. 'Dat is mijn doel op dit moment. Daarna zien we het wel.'

