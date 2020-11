Column: De terugkeer van de thuiswerker (4)

Door de spanning van de Amerikaanse verkiezingen vergeet de thuiswerker deze week even de coronaellende, ook al zijn de maatregelen opnieuw aangescherpt. En dan volgende week Sint Maarten, en daarna stevenen we alweer af op Sinterklaas en kerst. Zo komen we de tijd wel door.

Maandag:

Lolo heeft zaterdag voor zichzelf behalve Ookworsten ook een naaimachine gekocht, om zelf babykleertjes te kunnen naaien van mijn oude joggingbroeken. Op die manier doet ze wat terug voor de uitgebuite kinderen in de Aziatische naaiateliers, zegt ze. Ze kan alleen niet naaien, dus ze gaat op cursus. We hebben trouwens besloten de baby hoe dan ook Fidelrosa te noemen, omdat het volgens Lolo best wel genderkritisch is om de naam van een mens te laten afhangen van zoiets kleins als een piemeltje. Ik vind Fidelrosa een mooie statige naam en ik hoor het mezelf al roepen: Fidelrosa, aan tafel!

Voor mij had Lolo een tangrampuzzel meegenomen, omdat ik het zo mooi vond wat Sjoerd had laten zien. Het is een oude Chinese puzzel van zeven stukjes waar je een vierkant van kunt maken, maar ook heel veel andere dingen. Ik vond het best wel zen dat je van die stukjes een poes met een staart maar ook een poes zonder staart kunt maken. Ik was er de hele zondag mee in de weer en het voelt echt veel beter dan al die tijd naar de Formule 1 kijken.

De Helikoptersessie ging over de Brexit, want Jelmer is er vorige week achtergekomen dat hij straks niet meer bij een winkeltje in Londen zijn favoriete marmelade kan bestellen waar hij altijd zo over opschept, terwijl het hier dus gewoon om een potje jam gaat. We moeten allemaal thuis een reader doornemen met de nieuwe regels en we gaan in een 360 graden-brainstormsessie heen en weer klankborden hoe we de nadelen kunnen ombuigen in voordelen. ‘Never waste a good crisis’, zei Jelmer, met zijn hand aan de stuurknuppel. Hij had de appconversatie tussen mij en Sjoerd moeten lezen! ‘Voor een Piloot heeft J. best wel veel hoogtevrees.’ ‘Hij moet net als zijn KLM-collega’s maar eens wat inleveren.’

Dinsdag:

Bobbi Eden had vanochtend zo’n rood MAGA-petje op, in de break-outsessie over Post Corona Marketing 2.1. Ze hoopte natuurlijk dat we er wat van zouden zeggen, maar niemand van ons liet zich uit de tent lokken. Dat petje stond haar wel leuk trouwens, maar dat heb ik maar niet tegen Lolo gezegd.

Die was beresjagrijnig vandaag want haar naaicursus gaat niet door in verband met de extra coronamaatregelen die vanavond worden aangekondigd. Dat stond allemaal alweer in de krant. Ik zou niet weten waar die persconferenties goed voor zijn als je toch al weet wat er gezegd wordt. Bobbi Eden zei dat het expres gelekt werd door de pedofielen van de Bilderberggroep, maar dat geloof ik niet. Rutte wil toch zeker wel verrassend voor de dag komen? Ik ga natuurlijk toch weer naar die preek van hem luisteren vanavond. ‘We wassen onze handen stuk.’ Ja opa, nou weten we het wel. Waarom zegt hij dat er nou elke keer weer bij? Ik was mijn handen trouwens helemaal niet stuk. Zou hij ze met een schuursponsje schoonboenen?

Later:

Helemaal vergeten naar de persconferentie te kijken! Ik was verdiept in een moeilijke tangram: een vierkant met een gat erin, met alle zeven stukjes. Dat zegt mij iets, maar ik weet nog niet precies wat. Zodra het weer kan, ga ik op een cursus filosofie.

Woensdag:

Iedereen (behalve Bobbi, met nog steeds dat petje op) was een beetje down vanochtend, nu Trump aan de winnende hand lijkt. Sommigen waren er speciaal vroeg voor opgestaan, maar dat moet ik met Lolo naast me niet proberen! Die begint dan meteen over het bioritme van Fidelrosa. Jelmer had achter zich CNN aan staan, om indruk op ons te maken.

Het enige wat ik aan die persco van Rutte heb gemist, is dat ik nou niet weet of hij het weer heeft gezegd van dat handen stukwassen. Verder stond het allemaal al in de krant en op de site van de NOS.

Het Groninger Museum is ook gedupeerd want door die maatregelen worden er twee weken van de Stones-expositie afgesnoept waar het museum al jaren naartoe leeft. Niet dat ik van plan was erheen te gaan, want ik ben meer van The Beatles. Sjoerd was het met me eens: ‘De Stones zijn de pissebedden van de popmuziek, in honderd miljoen jaar nul ontwikkeling’, zei hij.

Donderdag:

Zo somber als iedereen gisteren was, zo opgewekt was de sfeer nu, tijdens ons Verkeerstorenoverleg, want nou is Biden weer aan het winnen. Die verkiezingen zijn spannender dan de persconferenties van Rutte en Irma. Onnodig te zeggen dat Bobbi weer begon over de communisten die de macht overnemen in Amerika. Dat is weer eens wat anders dan kinderbloed drinkende pedofielen.

Later:

De hele dag in de Brexit-reader zitten lezen met een schuin oog op de CNN-app (ja Jelmer, ik kan óók Engels!) en op de tangrampuzzel van een kraanvogel, die ik maar niet kan oplossen. Toch moet ik ’m vinden want het is een symbool voor een lang leven. Ik denk dat Chinese filosofie echt iets voor mij is.

Vrijdag:

Nog altijd geen uitslag van de presidentsverkiezingen. Ik ben vol bewondering voor die schermman van CNN, die al 72 uur onafgebroken de tijd staat vol te lullen. Hij lijkt Jelmer wel! De uitslagenmarathon doet me een beetje denken aan een voetbalwedstrijd waar je in de 89ste minuut met 3-0 voorstaat, maar waar de scheidsrechter steeds een minuut bijtrekt.

Lolo wil dit weekend al een kerstboom met een kluit kopen, om het hier een beetje gezellig te maken. Sinds ze in verwachting is, vind ik haar nóg liever en zachter. Ik hoor haar bijna niet meer over de uitbuiters van het internationale monopoliekapitaal en steeds vaker over een tweedehands Bugaboo.

Maar eerst krijgen we nog Sint Maarten. Ik heb nog zakken Twixen van vorig jaar in huis, die nog maar net over de datum zijn, maar Lolo gaat mandarijntjes halen. Wie maak je daar nou blij mee? Ik vind het toch al zo’n schaamteloze bedelpartij. In verband met corona staan die verwende kinderen straks met een uitschuifbaar visnet bij mij voor de deur en dan moet je maar hopen dat ze een zo kort mogelijk liedje afraffelen en niet zo’n lied met vijf coupletten zoals ze dat op de Vrije School leren. Je zult er als ouder bij moeten staan… Fidelrosa krijgt van mij later met Sint Maarten wel gewoon een extra zak snoep en dan kan hij lekker thuis blijven. Wat zoeken we eigenlijk buiten de deur?