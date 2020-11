'Zeker 20.000' zwarte gaten gedicht met tegeltjes

Kampinga heeft vanuit zijn woning in Woonlandschap De Leyhoeve alles door. De mannen in de hoogwerker bij het Alfa-college hebben alleen geen idee dat ze al die tijd flink in de gaten zijn gehouden. 'Ik woon hier vandaag exact een jaar', vertelt Kampinga. Vanaf de beginmaanden waren de mannen al bezig met de gevel van het Alfa-college. Op dat moment waren ze aan het aftasten of er ook losse tegeltjes waren.'

Er waren duizenden losse tegeltjes en zo ontstonden er zwarte gaten in het gebouw. 'Na maanden waren de mannen vier weken geleden ineens terug. Ik ben een keer met de rollator naar ze toegelopen, maar ik ben er niet veel wijzer van geworden', aldus de 91-jarige Kampinga.

In het zonnetje zetten

Van Kampinga mogen de jongens wel eens in het zonnetje gezet worden voor hun harde werk. Daarom ging presentatrice Leonie Albers langs om eens te inspecteren wat er precies gaande is bij het Alfa-college.

Duizenden tegeltjes

Voor het gebouw staan emmers op de grond met kleine tegeltjes. De hoogwerker gaat af en aan omhoog en naar beneden. Willem Kroon is samen met zijn zoons en vrienden van zijn zoons druk aan het werk. 'Ik gok dat het tussen de 20.000 of 30.000 tegeltjes zijn die we opnieuw moeten aanbrengen', vertelt een van de jongens vanuit een hoogwerker. 'De tegels moeten opnieuw aangebracht worden, omdat er destijds fouten zijn gemaakt. De fouten moeten nu opgelost worden, want de steentjes vielen naar beneden. En je kopt ze liever niet.'

Verrotte kou

'Het is geen leuk werk, want het wordt steeds kouder helemaal bovenin. In het begin hadden we steigers toen was het nog wel te doen maar het is op die hoogte verrotte kou', vertelt een van de jongens. De werklui krijgen applaus van een groepje survival kids die toevallig aan het trainen zijn bij de Euroborg.

