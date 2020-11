Plan werkgevers: Haal Nederland met miljoenen coronatests van het slot

In het plan van VNO-NCW staan drie stappen om Nederland 'van het slot te halen'.

Hele brandhaarden tegelijk testen

De eerste fase richt zich op grootschalig testen in regio’s met veel besmettingen. Daar moet in korte tijd de hele bevolking een coronatest ondergaan, uitgevoerd door mobiele testteams. Wie positief is, blijft tien dagen thuis. 'Zo kan het virus in korte tijd met naar schatting 85 procent worden teruggebracht', stelt de organisatie.

Deze aanpak moet een alternatief vormen voor de regionale lockdowns waar het kabinet aan werkt. ‘Zo veel testen kost geld, maar veel minder dan wanneer je in een echte lockdown komt’, stelt Dijkstra.

In januari verwachten we 2 miljoen testen per week te doen. Dan kun je echt klappen maken Sieger Dijkstra - Voorzitter VNO-NCW Noord

Twee miljoen testen per week beschikbaar

Zodra het virus voldoende teruggedrongen is, kunnen we volgens VNO-NCW weer leven zoals afgelopen zomer. Om het virus in de gaten te houden, is volgens Dijkstra een capaciteit van circa 2 miljoen testen per week nodig. Om dat mogelijk te maken werkte VNO-NCW mee aan de bouw van extra grote testlocaties, waar naast reguliere testen ook sneltests beschikbaar zijn. Maandag opent de 'XL-testlocatie' in MartiniPlaza. ‘In januari verwachten we dan op de gewenste capaciteit te zitten', zegt Dijkstra. 'Dan kun je echt klappen maken.'

De bebording bij MartiniPlaza staat er al (Foto: Joey Lameris)

Dankzij die werkwijze kan volgens VNO-NCW de horeca weer open, mag je weer op kantoor werken en zijn bijeenkomsten toegestaan. De anderhalve meter en een maximum aantal bezoekers gelden nog wel. Wie klachten heeft blijft thuis en laat zich testen.

'Kun je niet thuiswerken? Dan laat je je dagelijks testen. Met een groene (negatieve) test in de hand mag je die dag aan het werk', schrijft de werkgeversorganisatie. Ook reizen zou in deze fase weer mogelijk moeten zijn.

Horeca, bioscopen, evenementen en theaters zijn open voor iedereen met een ‘groene’ testuitslag van die dag Sieger Dijkstra - Directeur VNO-NCW Noord

Op naar een 'vrijwel normaal' leven

Vervolgens denken de werkgevers dat we terug kunnen naar een 'vrijwel normaal’ leven. Daarin geldt de anderhalve meter niet meer, maar de regels rond testen bij klachten nog wel. 'Horeca, bioscopen, evenementen en theaters zijn nu weer gewoon open voor iedereen met een ‘groene’ testuitslag van die dag.'

Om toekomstige brandhaarden van het virus in de kiem te smoren blijven rioolwatermetingen belangrijk. Ook denkt VNO-NCW aan het houden van steekproeven. 'Komt een besmettingshaard in beeld, dan worden de mensen die daar wonen, werken of leren allemaal getest.'

Beloning stimuleert om in quarantaine te gaan

De plannen staan of vallen met de medewerking van Nederlanders. Want ieder positief getest persoon moet ook echt tien dagen thuisblijven. Iets wat nu niet altijd gebeurd. ‘Dat heeft deels te maken met het gebrek aan perspectief’, denkt Dijkstra.

‘Stel, Groningen en Drenthe zijn enorme coronahaarden. Als je dan met een miljoen testen het aantal besmettingen met 85 procent kunt terugdringen, motiveert dat mensen veel meer om thuis te blijven. Ze worden dan beloond met het vooruitzicht dat er weer meer mogelijk is.'

Goedkoper dan huidige steunpakketten

Het vele testen is volgens Dijkstra ‘een fractie goedkoper’ dan de steunpakketten die de overheid nu nu aanbiedt. ‘Bovendien krijg de zorg het dan veel minder druk en kunnen bedrijven weer draaien. En we krijgen allemaal de bewegingsruimte waar we zo naar snakken.’

