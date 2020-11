Gymleraar keek toe hoe zaal uitbrandde: 'Doet meer met me dan ik dacht'

'De vlammen sloegen hoog uit het dak en ik zag geen waterstraal van de brandweer', vertelt hij. 'Dan weet je dat het kansloos is: ze laten het uitbranden.'

Tweede huis

Hij kreeg even eerder een berichtje via WhatsApp met de vraag: 'Dit is toch niet jouw gymzaal?' Maar het was wel zijn gymzaal. Zijn zaal, omdat hij er al zo lang en zo vaak komt. 'Het is een beetje mijn tweede huis.'

Zijn handen trillen, laat hij zien. 'Ik geef hier nu ongeveer 25 jaar les. Je denkt misschien: het zijn alleen wat opgestapelde stenen, maar het doet meer met me dan ik zelf had verwacht.'

Medelijden doet goed

Het halve dorp loopt uit om naar de vlammen te kijken. Niet verwonderlijk, want de rookpluimen zijn in de wijde omgeving te zien. Onder de toegestroomde mensen ook heel veel kinderen. De gymzaal staat naast Brede School De Octopus, maar de school is geen moment in gevaar geweest.

'De kinderen hebben medelijden met hun gymmeester Hans', glimlacht Wolthuis. 'Dat doet me wel goed.'

Een rampscenario

Terwijl Wolthuis toekijkt hoe de rookpluimen steeds kleiner worden, loopt iemand anders druk te overleggen. Het is directeur Bert Beukema van OBS De Wissel, één van de scholen die is ondergebracht in De Octopus en één van de drie scholen die elke week gebruikmaakt van de gymzaal.

'De zaal wordt elke week van woensdag tot en met vrijdag door ons gebruikt', vertelt Beukema. 'Dit is echt een rampscenario. Maar ik ben wel heel blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat er geen slachtoffers zijn.'

Een brand legt gymzaal De Meet in de as (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Alles wordt afgezet

Beukema is vooral bezig met maandagochtend. Dan begint de schoolweek weer en staan veel leerlingen op de stoep. Hij wil voorkomen dat de afgebrande gymzaal een gevaar kan vormen voor de kinderen.

'Ik heb overleg gehad met de gemeente. Het gebied rondom de zaal wordt afgezet en er mogen geen materialen meer zijn die voor ongelukken kunnen zorgen. Dat zou genoeg moeten zijn. Wij kunnen de kinderen maandagochtend dan nog informeren over waar ze mogen komen en waar niet.'

'Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en dat begrijp ik ook wel. Maar we moeten ervoor zorgen dat alles goed is afgezet, zodat er maandag geen gekke dingen gebeuren.'

Hoe nu verder?

Nu de gymzaal volledig in de as is gelegd, verliezen drie scholen en een turnvereniging hun onderkomen. Hoe moet het nu verder met de gymlessen? Beukema wil daar pas vanaf medio volgende week naar kijken. De veiligheid heeft zijn eerste prioriteit.

Hans Wolthuis heeft al wel een idee. 'We hebben hier een grote buitenruimte waar we sport en spel kunnen doen, maar het is al wel november en het wordt steeds frisser en kouder', zegt hij. 'We zouden naar gymzaal De Groenenberg kunnen uitwijken in Glimmen. Maar we moeten dan wel nadenken over hoe de kinderen daar kunnen komen. Dat moeten we bespreken. We gaan kijken wat mogelijk is.'

